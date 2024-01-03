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本季首次降雪調查：加州雪況低於平均水平 注意防洪

記者楊逸辰／舊金山報導
加州水利部門(Department of Water Resources, DWR) 今天在加州內華達山脈（Sierra Nevada）的菲利普斯站（Phillips Station）進行了本季的第一次降雪調查。(圖片來源：DWR）
加州水利部門(Department of Water Resources, DWR) 今天在加州內華達山脈（Sierra Nevada）的菲利普斯站（Phillips Station）進行了本季的第一次降雪調查。(圖片來源：DWR）

加州水利部門(Department of Water Resources, DWR) 2日在加州内華達山脈（Sierra Nevada）的菲利普斯站（Phillips Station）進行了本季的第一次降雪調查。手動測量紀錄的積雪深度為7.5吋，雪水當量（snow water equivalent）為3吋，相當於該地點平均值的30%。雪水當量衡量的是積雪中的水量，是DWR供水預測的關鍵組成部分。全州範圍內的積雪量為當天平均值的25%。

上個雪季，加州出現了有史以來最大的積雪之一。今年的水年有一個很乾燥的開始，不過州水庫水位此時較往年仍然高於平均水平。太平洋出現了強烈的聖嬰現象，冬季剩餘時間的前景仍然高度不確定。

「加州去年親眼目睹了歷史性的乾旱條件如何迅速變成前所未有的危險洪水，」DWR 主任尼美兹（Karla Nemeth）說，「雖然聖嬰現象並不能保證降水量高於平均水平，但我們仍在為可能發生的更極端風暴做好準備，同時增強我們對下一次乾旱的氣候適應能力」。

DWR 來自全州130個監測站的電子讀數顯示，全州積雪的雪水當量為2.5吋，相當於當天平均值的25%，而去年同期為185%。

「我們很高興最近的風暴為積雪帶來了小幅增長，和2023的乾燥秋季相比，顯示了水利狀況的變化快速莫測，」DWR的降雪調查和供水預測部門經理戈兹曼（Sean de Guzman）說，「現在說我們將會有什麼樣的水年還為時過早，對於加州人來說，關注天氣預報並節約用水是非常關鍵的」。

去年，加州經歷了氣候衝擊，當時有史以來最乾旱的三年期結束後，1月和3月的極端風暴事件給全州造成了破壞和洪水。這些極端天氣事件凸顯了所有加州人需要為洪水風險做好準備。DWR正在與社區、聯邦、州等各級合作夥伴合作，為全州社區提供預防洪水的緊急資源和技能培訓。

平均而言，内華達山脈的積雪可滿足加州約30%的用水需求。內華達山脈積雪具有天然的儲水能力，因此常被稱為加州的「冰凍水庫」。每年冬天，DWR都會在每個月的第一天（1月至4月，如有必要，5月）的菲利普斯站進行五次降雪調查。下一次調查暫定於2月1日進行。

「加州去年親眼目睹了歷史性的乾旱條件如何迅速變成前所未有的危險洪水，」DWR 主...
「加州去年親眼目睹了歷史性的乾旱條件如何迅速變成前所未有的危險洪水，」DWR 主任尼美兹（Karla Nemeth）說，「雖然厄爾尼諾現象並不能保證降水量高於平均水平，但我們仍在為可能發生的更極端風暴做好準備，同時增強我們對下一次乾旱的氣候適應能力。」（圖片來源：DWR）
「我們很高興最近的風暴為積雪帶來了小幅增長，和2023的干燥秋季相比，顯示了水利...
「我們很高興最近的風暴為積雪帶來了小幅增長，和2023的干燥秋季相比，顯示了水利狀況的變化快速莫測，」DWR的降雪調查和供水預測部門經理戈兹曼（Sean de Guzman）說，「現在說我們將會有什麼樣的水年還為時過早，對於加州人來說，關注天氣預報並節約用水是非常關鍵的。」（圖片來源：DWR）

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