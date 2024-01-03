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灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

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灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

記者李怡、編譯林思牧／綜合報導
國家氣象局預測，舊金山本周將迎來入冬以來最冷天氣。（圖片來自Baron Weather）
國家氣象局預測，舊金山本周將迎來入冬以來最冷天氣。（圖片來自Baron Weather）

強大冬季風暴2日開始侵襲北加州，國家氣象局NWS給謝拉(Sierra)內華達山脈北段等地發布冬季氣候警告(winter weather warning)，呼籲民眾不要往山區旅行，狂風暴雪可能造成生命危險；而舊金山灣區則將面臨入冬以來的最低氣溫。

NWS指出，這項警告是從2日(周二)傍晚7時開始，到3日(周三)晚間10時結束。涵蓋的範圍包括謝拉山脈北段(northern Sierra)、普魯瑪斯縣西部(Western Plumas County)以及拉森火山國家公園(Lassen Volcanic National Park)一帶。

NWS沙加緬度分局氣象學家卡翠娜韓德(Katrina Hand)指出，這些地方除了會出現狂風之外，還可能有高達29吋的降雪，雪最大的時段是周二晚間9時到周三清晨4時之間。

NWS也給太浩湖(Lake Tahoe)地區發布冬季氣候留意(winter weather advisory)，另外，柏克萊加大中謝拉雪測雪站(UC Berkeley Central Sierra Snow Lab)在社交媒體上宣布，預期這波風暴會帶來8-16吋的降雪，接著在本周末還會有一波風雪。

韓德指出，像拉森山這樣的高峰，下雪可能會有兩呎之多，風速可能高達每小時45哩，該地區的80號高速公路與50號州級公路，每小時可能降雪1-2吋，發生意外的機會大增，因此民眾最好不要開車。NWS預測，周四、周五天氣會轉好，但又有一波風暴在周六侵襲北加州。

國家氣象局表示，舊金山自2日晚上開始迎來本季最冷天氣。

國家氣象局預測，風暴從西北方向西南方向移動，寒流天氣會給太浩湖地區帶來一呎以上的降雪。2日下午開始，舊金山灣區迎來降雨，但風暴天氣除了輕微的城市交通影響外，預計不會出現河流洪水或重大土石流等破壞性災情。受風暴天氣的影響，舊金山本周的最低溫度將在43度，最高溫度58度。創下本季度氣溫新低。

舊金山 加州 灣區

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