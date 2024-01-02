現代Supernal進駐佛利蒙 擬2028年推出「空中計程車」

Supernal隸屬於現代汽車集團，目前正在開發一款空中計程車。（取自Supernal臉書）

佛利蒙已經是世界上最具代表性的汽車公司之一特斯拉 的所在地。現在，Supernal也在那裡開設辦事處，繼續開發創新的新型自動飛行計程車。

Supernal隸屬於現代汽車集團，專注於先進的空中交通產品，目前正在建造一款空中計程車，讓通勤者可以避開地面道路擁堵的交通。

Supernal專案的首席開發人員史特凡內斯庫（Ramona Stefanescu）表示，從機場等樞紐、舊金山市中心、或聖荷西，前往巴洛阿圖或介於兩者之間的其他地方，可以乘坐空中計程車在短途旅行中完成。不會陷入交通堵塞，也不會花費40到50分鐘。希望讓人們有更多時間與家人共度時光。

據悉，擬議的第一代空中計程車設計最多可容納四人，並配有一名飛行員。能夠以高達每小時120哩的速度行駛約30哩，飛行高度為1000至2000呎。

斯特凡內斯庫介紹，空中計程車可以垂直起飛，像飛機一樣向前飛行，然後垂直降落。所以是直升機和飛機的混合體。Supernal除了利用現有技術，同時也努力開發新型輕型設備，例如機身和電池。

此外，空中計程車是電池驅動，需要一個類似直升機停機坪的專用結構，除了供它垂直著陸，還將會有充電站。

Supernal在新聞稿中表示，選擇佛利蒙是因為它靠近矽谷 著名的科技生態系統。公司占地7萬2000平方呎的工廠位於Scott Creek商業園區，是電池、智慧系統、自主和核心營運團隊100多名員工的大本營。

Supernal佛利蒙設施的策略和管理主管納特（Niraj Nath）談及該設施的計畫和未來：「現代汽車集團和我們的領導階層發出了指示，要求創造一個比家更好的辦公空間，提供在家中擁有的所有便利設施，甚至更好建立一個讓人願意來而不是被迫來工作的空間。」

Supernal暫訂於2028年推出空中計程車服務，初步目標市場除灣區 外還將包括洛杉磯、邁阿密、首爾。