加州新法上路 針對救護車 限縮意外帳單

加州新法保護參保者免受意外帳單困擾。（美聯社）

COVID-19 疫情 給米勒（Danielle Miele）一家造成了慘重的損失，但在兩次收到高昂的救護車費用之後，她不敢再撥打 911。

米勒說，一次是疫情期間，她十幾歲的兒子因精神健康狀況惡化，在2022年試圖自殺。他需要救護車將他從羅斯維爾（Roseville）的急診室轉送到聖馬刁（San Mateo）的治療中心。救護車公司向米勒索要了9000美元的網絡外費用。

病毒還讓米勒出現了類似心臟病發作症狀的抽搐。第一次癲癇發作時，米勒打了911。在沒有保險幫助的情況下，15分鐘的醫院車程花費了4000美元。米勒說：「我寧願死在家裡，也不願欠下更多的醫療債務。」

據灣區城市新聞（Bay City News）報導，加州 於1月1日生效的一項新法律針對的就是這種 「突如其來 」的救護車帳單，正是這些帳單讓米勒一家在擁有醫療保險 的情況下仍然負債累累。這些帳單以網絡外收費的形式出現，但參保者無法控制哪家救護車公司會響應求助電話。

根據新的法律，病人只需支付相當於網絡內服務的費用。醫療保險公司和救護車公司即使沒有簽訂合同，也必須直接結算。

新法律的支持者認為，這將為成千上萬個像米勒這樣的家庭帶來巨大改變。米勒的兒子第二次需要緊急精神病治療時，趕到的救護車公司是家庭保險網絡的一部分。他們的共付額是：83美元。

代表保險公司的加州健康計劃協會（California Association of Health Plans）在該法案成為法律之前就表示反對，因為該法案有可能使全州保費增加6730萬美元。

約有1400萬擁有州政府監管的商業健康計劃的加州人將受益於該法律的保護。根據「凱瑟家庭基金」（Kaiser Family Foundation）的一項分析，2018年，在加州所有地面救護車轉運中，73%的人在擁有大型雇主保險的情況下會被收取網絡外費用。

法律還保護無保險者免於收到昂貴的救護車帳單，將他們的自付費用限制在Medi-Cal或Medicare的費率範圍內，以兩者中較高者為準。Medi-Cal是加州為低收入居民提供的醫療保險計劃，已經保護其參保者免受此類帳單的影響。

約有600萬加州人參加了聯邦監管的醫療計劃，但他們不會受到法律保護，一個全國委員會正

在制定「無意外帳單法案」（No Surprises Act）的解決方案，該法案保護美國人免受多種意外帳單的影響，包括空中救護運輸，但不包括地面救護。一般來說，這些人是在擁有自籌資金醫療計劃的大型跨州或跨國私營公司工作的加州人。加州人可以詢問他們的雇主提供何種醫療計劃。