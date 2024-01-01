我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

金山華埠嘉年華、沿街高掛紅燈籠 元旦假期好去處

記者李怡／舊金山報導
華埠新年舞獅活動，吸引遊客觀賞。（記者李怡╱攝影）
華埠新年舞獅活動，吸引遊客觀賞。（記者李怡╱攝影）

1月1日元旦假期，在與家人享受歡聚時光的同時，又擔心平時收藏和喜歡的場所餐廳停業休息。舊金山市中心的多個戶外廣場和公園，倒是可以成為聚會的好地方。

位於舊金山市中心聯合廣場上的節日嘉年華，現場不僅提供溜冰場，還有不同形式的文娛表演和文化攤位，供市民和遊客駐足遊玩。

與聯合廣場一橋之隔的華埠，也是元旦假期市民和遊客的好去處。華埠主要商業街道上高高懸掛的紅燈籠與節日氣氛遙相呼應，在這裡會有十足過節的氣氛。在熱鬧的華埠商業街，不只是傳統的旅遊紀念品店或是傳統的茶藝店，今年新開的文化藝術品和精品店，吸引了很多的年輕人前來華埠打卡遊玩。且每逢節假日，由華埠委員會舉辦的嘉年華活動，為當地小商戶帶來了不少的人氣。

金門公園內自聖誕節以來布置的燈展以及腳踏車設備，可供家庭出遊和觀賞。在舊金山海濱區輪渡大廈內的商業走廊，也是當地居民和遊客探索精品的地方。這處商業走廊不只是銷售舊金山當地的精緻物品，如手工巧克力、冰淇淋、香薰等，還有來自義大利以及歐洲各國的特產和精品物件。還有一家給寵物開設的高端甜品店，休閒環境對寵物十分友好。

如果天氣好，還可以在漁人碼頭駐足觀看海獅聚會。這也是舊金山吸引世界遊客到訪的一大特色。沿著漁人碼頭商業走廊品美食，購買紀念品之後，可以在陽光下眺望整個舊金山北灣海濱，欣賞金門大橋的美景。同時還可以看到舊金山俄羅斯山上密布的民宅，也是十分有特色的景觀。自亞太經濟合作組織APEC峰會之後，舊金山的巨型摩天輪也從金門公園移到了此碼頭。有興趣的話可以乘坐摩天輪，欣賞整個北岸區海天社區相連接的獨特景觀。

如果對裝置藝術感興趣，還可以到訪拜登總統曾經下榻的費爾蒙(Fairmont)酒店，欣賞聖誕新年燈光秀，並站在諾山步上觀看海濱景色，同時欣賞到舊金山四大家族留下來的建築。並沿著加州大街乘坐纜車，觀賞舊金山市中心的街景和維多利亞式建築。這將會是一次難忘的元旦假期放鬆休閒之旅。

圖為舊金山標誌性的纜車。（記者李怡╱攝影）
圖為舊金山標誌性的纜車。（記者李怡╱攝影）

舊金山 華埠 義大利

上一則

加州新法上路 嚴懲販賣芬太尼 刑期增3年

下一則

中加州14歲少年涉殺苗族裔父母被捕 親屬眾籌後事費用

延伸閱讀

2024舊金山新年煙火最佳觀看地

2024舊金山新年煙火最佳觀看地
好友憶去世警員樂觀開朗 華埠商會發起募捐 籌善款幫助其家人

好友憶去世警員樂觀開朗 華埠商會發起募捐 籌善款幫助其家人
華埠旁大麻店遭搶 損失數千元

華埠旁大麻店遭搶 損失數千元
百利專車華埠載客常客滿 華社憂賭博成癮

百利專車華埠載客常客滿 華社憂賭博成癮
亞太民主黨新春聯歡會 于金山致謝

亞太民主黨新春聯歡會 于金山致謝

熱門新聞

想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

2023-12-24 23:02
劉小姐和小孩生活在房車裡。儘管空間有限，劉小姐和孩子用他們的創意讓這裡像家。（劉小姐提提供）

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

2023-12-25 01:18
加州明年調漲最低薪資，醫療行業從業者的工資也將在明年6月起提高到每小時18元。(Unsplash/Hush Naidoo ）

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

2023-12-26 01:16
36歲的亞裔警員Tuan Le，在商業盜竊案執勤時殉職。（警方供圖）

屋崙一名越南裔警員 追捕竊賊被槍殺 送醫傷重不治

2023-12-30 01:20
聖誕佳節，華人餐館的外賣訂單特別多，整個櫃台都是待取的外賣。（記者葛歆睿／攝影）

華人外賣員不用過聖誕 填補美國人放長假缺口多掙錢

2023-12-24 01:20
加州捕蟹季終於要開始，新鮮活跳的鄧金斯蟹頗受饕客歡迎。（受訪者提供）

鄧金斯蟹捕蟹季終來臨 1月5日加州開放兩區域捕蟹

2023-12-31 19:20

超人氣

更多 >
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生
高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高