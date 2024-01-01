金山華埠嘉年華、沿街高掛紅燈籠 元旦假期好去處

華埠新年舞獅活動，吸引遊客觀賞。（記者李怡╱攝影）

1月1日元旦假期，在與家人享受歡聚時光的同時，又擔心平時收藏和喜歡的場所餐廳停業休息。舊金山 市中心的多個戶外廣場和公園，倒是可以成為聚會的好地方。

位於舊金山市中心聯合廣場上的節日嘉年華，現場不僅提供溜冰場，還有不同形式的文娛表演和文化攤位，供市民和遊客駐足遊玩。

與聯合廣場一橋之隔的華埠 ，也是元旦假期市民和遊客的好去處。華埠主要商業街道上高高懸掛的紅燈籠與節日氣氛遙相呼應，在這裡會有十足過節的氣氛。在熱鬧的華埠商業街，不只是傳統的旅遊紀念品店或是傳統的茶藝店，今年新開的文化藝術品和精品店，吸引了很多的年輕人前來華埠打卡遊玩。且每逢節假日，由華埠委員會舉辦的嘉年華活動，為當地小商戶帶來了不少的人氣。

金門公園內自聖誕節以來布置的燈展以及腳踏車設備，可供家庭出遊和觀賞。在舊金山海濱區輪渡大廈內的商業走廊，也是當地居民和遊客探索精品的地方。這處商業走廊不只是銷售舊金山當地的精緻物品，如手工巧克力、冰淇淋、香薰等，還有來自義大利 以及歐洲各國的特產和精品物件。還有一家給寵物開設的高端甜品店，休閒環境對寵物十分友好。

如果天氣好，還可以在漁人碼頭駐足觀看海獅聚會。這也是舊金山吸引世界遊客到訪的一大特色。沿著漁人碼頭商業走廊品美食，購買紀念品之後，可以在陽光下眺望整個舊金山北灣海濱，欣賞金門大橋的美景。同時還可以看到舊金山俄羅斯山上密布的民宅，也是十分有特色的景觀。自亞太經濟合作組織APEC峰會之後，舊金山的巨型摩天輪也從金門公園移到了此碼頭。有興趣的話可以乘坐摩天輪，欣賞整個北岸區海天社區相連接的獨特景觀。