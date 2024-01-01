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加州新法上路 嚴懲販賣芬太尼 刑期增3年

記者李怡／舊金山報導
加州新法元旦起加強處罰毒品犯罪。圖為舊金山緝獲的大量芬太尼。（ SFPD 供圖）
加州新法元旦起加強處罰毒品犯罪。圖為舊金山緝獲的大量芬太尼。（ SFPD 供圖）

舊金山田德隆社區露天毒品市場猖獗，每年因毒品過量死亡的人數不斷攀升。 為加強打擊芬太尼毒品犯罪，加州制定新法，於2024年1月1日開始實施。新法增加對銷售或分銷超過1公斤（2.2 磅）芬太尼的處罰 ，在原判刑的基礎上自動增加三年徒刑。

處罰將隨著毒品重量的增加而加重，販運重量超過80公斤毒品者最高可判處25年徒刑。新法案於2023年9月在州參議會通過。州長紐森 (Gavin Newsom) 於10月簽署法案，同時也簽署了幾項針對芬太尼治療的法案。

芬太尼是一種合成鴉片類藥物，單獨服用小劑量即可致命。海洛因和可卡因經銷商有時也會在產品中摻入芬太尼（因芬太尼比這兩種藥物都便宜），導致人們無意中攝取過量。現在，芬太尼是加州最常見的過量服用導致致命的藥物。

舊金山第六區市議員麥德誠說：「希望新法案對正在考慮販運芬太尼的人帶來有效的嚇阻作用。更希望可以阻止芬太尼的出售，讓這項毒品徹底遠離社區，減少芬太尼過量死亡事件。 」

包括加州公路巡警協會在內的執法團體都支持這項新法，並表示，加強處罰會毒品對經銷商起到嚇阻作用。

也有反對法案者認為，這項新法不會減少芬太尼的散播，也不會防止過量死亡。它不會減少毒品的供應，更不會減少對毒品的需求。且可能會阻礙解決過量死亡危機的有效方法 。因吸毒者和低階毒販之間的差異太模糊，大多數小毒販同時也是吸毒者，並通過販賣毒品來滿足毒癮。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Coflax）說：「過去五年，因芬太尼過量死亡的人數迅速增長。這與藥物供應中，芬太尼的超量有直接關係。2020年，全市有725人因吸毒過量死亡，其中519人死於芬太尼。到2023 年，芬太尼變得更便宜、更容易獲得。7個月內有473人死亡，其中325人死於芬太尼，創歷史新高。」

衛生局強調，毒品過量是可以預防的，但需要採取一系列措施。例如要繼續增加取得鴉片類藥物的門檻，減少民眾對於此類藥物的依賴，從而降低用藥過量風險。除了納洛酮之外，美沙酮和丁丙諾啡也是幫助對抗毒品過量越來越有用的選擇。

毒品 加州 舊金山

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