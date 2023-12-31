民眾搜集簽名籲廢除19號法案 批法案令地稅暴增 繼承房產者難負擔

一群華裔民眾30日在屋崙華埠富興中心集會，徵集民眾簽名，希望提交請願，廢除加州19號法案。（記者劉先進 ／攝影）

一批華裔 民眾30日在屋崙華埠 富興中心聚會，徵集民眾簽名，希望提交請願，廢除加州 19號法案。根據法案，父母將房屋轉交給子女，房屋將按市場價值重新評估，意味著地稅將大幅提升，只有少數例外。活動組織者雷月華（Gina Tse）表示，有灣區民眾發現，地稅在19號法案實施前是1624元，實施後上漲到3萬7000元，漲幅22倍。

雷月華說，19號法案讓加州居住成本提高。從事教師等職業的民眾，繼承房產後，難以負擔增加的地稅，不得不法拍或出售房屋，這些人的離開，對加州是巨大的損失。

實施19號法案後，民眾地稅負擔大增的案例層出不窮。19號法案實施前的地稅以千元計，實施後則上萬，甚至數萬元，令人無以負擔得。有一案例︰民眾在舊金山西區居住70年，繼承長者房產，因為實施19號法案，地稅增加，而不得不法拍房屋。

根據法規，要廢除19號法案，需要先徵集25%選民，即90萬選民的簽名請願，再通過公聽會，立法者做出決定，才可能將廢除的提案放入選票。

雷月華說，考慮到一般簽名會有30%的不合格率，所以預計要收集130萬簽名。目前很多華裔或亞裔民眾不願意簽名，因為他們不信任政府，不相信簽名。這個集會活動就是要讓他們意識到民主的重要性，可以對加重民眾負擔的法案說「NO」。