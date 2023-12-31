好友憶去世警員樂觀開朗 華埠商會發起募捐 籌善款幫助其家人

Andy Duong（中間著黑衣者）與Tuan Le（右一）是多年好友。（Andy供圖）

加州廢品回收公司（California Waste Solutions, Inc.）越華裔 發言人Andy Duong 30日表示，與不幸身亡的亞裔 警員Tuan Le是10年好友。Tuan Le為人陽光開朗、積極向上、謙遜迷人。他喜歡開玩笑，總是鼓勵大家一起運動，保持健康。

Andy說，29日早上聽說有亞裔警員被槍殺時，從未想過是好友Tuan Le，直到確認，非常震驚，悲痛不已。Tuan Le為人積極向上。即使在人生低谷期，也能有樂觀態度。他喜歡和朋友外出閒逛，喜歡開玩笑。他身體有一些超重，總是試圖激勵朋友，外出鍛煉，保持健康，「他面帶微笑，從來沒見過發脾氣。和朋友聊天非常風趣。他謙虛迷人，一直為大家服務，在他人最需要的時候出現。」

Andy說，Tuan Le與華裔社區交集頗多，一起交往的朋友中，估計有80%為華裔。最近一次見到他，是越南小西貢社區治安嚴峻、警局開設分站的時候。之前，有一次朋友聚會上見到他。去年他變得非常忙碌。

屋崙華埠 商會基金會主席陳錫澎表示，警員Tuan Le有親戚是華埠商會成員。Tuan Le是屋崙警局亞裔協會警員，也經常到華埠參加包括街會等各種活動。

陳錫澎表示，徵得Tuan Le家人的同意，華埠商會將組織社區募捐和網絡GoFundMe的募捐，籌集善款幫助其家人。早在2009年，屋崙有四個警員被槍殺時，華埠也組織過愛心籌款。

Tuan Le會說越南語和一點中文，為人熱情開朗，讓人很放鬆。包括他在內的一些亞裔警員也非常關心華埠社區。他常將警車停放在華埠路邊，也可以震懾不法分子，讓社區感到安全。

陳錫澎說︰「社區一直希望警局僱傭更多亞裔員警，即使不會說雙語也沒關係。因為亞裔面孔的員警，會給市民安全感。他們報案時更願意說出案情。」