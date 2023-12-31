前庫市華裔市長張昭富 參選聖他克拉拉縣議員

庫比蒂諾市前華裔市長張昭富，宣布參選聖他克拉拉縣第五區縣議員。（本報檔案圖）

前庫比蒂諾市華裔 市長張昭富（Barry Chang）宣布參加2024年聖他克拉拉縣議員選舉，與其他四名候選人角逐即將屆滿卸任的第五區縣議員西米蒂安（Joe Simitian）留下的席位。張昭富表示，如果當選，將重點解決兩個議題：Lehigh水泥廠關閉的後續問題；改善矽谷日益惡化的交通問題。

第五區包括山景城、庫比蒂諾、洛斯加托斯、薩拉託加和巴洛阿圖的部分地區。

張昭富是來自台灣的第一代移民，擁有在南灣從政近30年的經驗，曾擔任庫比蒂諾聯合學區委員、庫比蒂諾市議員，並在2016年時出任庫比蒂諾市長。

張昭富20多年前競選市議員時就力排眾議指出Lehigh水泥廠存在環保違規，危害公眾健康。他當選後不僅向美國國家環境保護局反映問題，還帶領市民在水泥廠、縣政府大樓示威抗議。

水泥廠已在2022年底宣布永久關閉，但留下許多後續問題。「總共3500到3600英畝的一塊地，現是工業用地，將來要做什麼用途？當初的污染的程度要怎麼解決呢？」張昭富說，他認為，身為最早提出水泥廠問題的人，有「責任和義務」繼續監督下去，也是最適合解決這個問題的人選。

張昭富對環境議題的重視也體現在他十分關心聖他克拉拉縣日益惡化的交通狀況。他表示，他是土木工程碩士，來美國前曾參與台灣第一條高速公路的建設工作，他相信憑藉自己的專業知識和經驗，可以在交通方面做出貢獻，提出一些構想，解決擁堵問題，實現減碳 的目標。

此外，張昭富一直致力於促進美國與中國及台灣的交流。他在庫比蒂諾市政府工作的9年中，為庫比蒂諾市與中國的35座、台灣的3座城市建立了友好城市關係。即使離開政壇後，他仍在繼續推動藝術文化的交流，目前正在努力促成中台表演藝術團體合作訪美演出事宜。「現在中美關係糟糕，多交流對雙方都有好處。」他說。

張昭富表示，他不打算搞競選籌款，也沒有尋求任何組織或個人的背書支持，因為他想「保持獨立思想，不被左右」。只希望能夠把議題講出來，讓別人了解他的做事方式，其他的就交給選民決定。

根據聖他克拉拉縣選務處資料，競選第五區縣議員席位的其他四位候選人，分別為山景城市議員Margaret Abe-Koga、加州 平稅局委員Sally Lieber，商業主Sandy Sans，以及同樣是華裔的El Camino Healthcare District醫療保健區總監Peter Fung。