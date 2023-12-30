警員被殺 市長盛桃悲痛 誓言全力緝兇 繩之以法

屋崙市長盛桃說，將努力不懈，找出這次殺害警員的兇手，將其繩之以法。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 市長盛桃在記者會上表示，屋崙將與所有的執法夥伴一起不懈努力，找出對這次襲擊城市和殺害警員的兇手，將肇事者繩之以法。

盛桃說，當天上午，勇敢而敬業的屋崙警員因公殉職，對這一消息感到非常悲痛。她知道整個屋崙都感受到這一損失的影響。在這個極其艱難的時刻，她請求市民與警局的家人以及犧牲警員的家人站在一起。「屋崙的損失讓人悲痛不已，許多警員現在都很受傷。他們需要支持，社區感到震驚。」

盛桃說，警員是美麗城市的守護者之一，這起對警員的無情謀殺是不能容忍的。屋崙將與所有的執法夥伴一起不懈努力，找出對這次襲擊城市和殺害警員的始作俑者。「我們會齊心協力，將肇事者繩之以法。屋崙已收到來自當地州和聯邦執法部門的支持承諾。我們對此表示感謝。最後，我想對所有的警官和緊急救援人員說，感謝你們每天為保護安全而做出的犧牲。我們懷著悲痛的心情站在一起，將繼續作為一個團結一致的社區，同氣連枝。」

阿縣地檢長官善貞（Pamela Price）在聲明中表示，一名屋崙警員在一起致命槍擊 案中喪生。這對整個社區來說是一個巨大的悲劇，對全縣的執法夥伴來說也是極大的創傷。「今天上午，我與市長盛桃有過交談，並表達了我的哀悼。我向市長保證，阿縣地檢長辦公室隨時準備提供力所能及的協助。」

官善貞說，她已致電屋崙警察協會主席多里蘭（Barry Donelan），向去世警員的家人和同事表示慰問。雖然調查仍在進行中，「但我向多里蘭保證，隨時準備起訴責任人，並追究他們殺害警員的責任。」