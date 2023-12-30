屋崙一名越南裔警員 追捕竊賊被槍殺 送醫傷重不治

36歲的亞裔警員Tuan Le，在商業盜竊案執勤時殉職。（警方供圖）

屋崙 Embarcadero街400號街區的一間大麻店，29日淩晨1時和4時30分，在同一地點連續發生兩起入室盜竊，一名便衣警員在第二起盜竊案出警時，逃離的竊賊開火，警員不幸中槍、身亡。遇害者為任職屋崙警局四年的越南 裔警員Tuan Le，為人正直。

屋崙代理警長埃里森說，一位便衣警員在執勤時中槍，不幸身亡。（記者劉先進 ／攝影）

代理警長埃里森（Darren Allison）原本不願透露警員姓名，但後來屋崙警局發聲明確認，不幸遇害的警員為Tuan Le，他是一位盡職盡責的公務員、充滿愛心的丈夫和社區的寶貴成員。去世時，他的妻子、母親和警局的大家庭成員都在他身邊。他離開時年僅36歲，是第54位在為居民服務時殉職的屋崙警官。

屋崙市長盛桃、臨時警長埃里森，市府行政官約翰遜（Jestin Johnson）等29日舉行記者會，宣布警員不幸身亡的消息。

埃里森說，29日淩晨1時，警員接到報告，得知Embarcadero街400號街區的一間商戶，可能發生入室盜竊案，隨即趕往事發地。進行初步調查後，警員清理現場。數小時後的4時33分，警員又接到報告得知，同一商戶再次發生入室盜竊。到達現場後，警員發現有多人逃離，至少有一人多次開槍，擊中一名駕駛無標誌車輛的便衣警員。其他警員迅速將重傷警員送往屋崙高地醫院，不幸的是，儘管醫護人員努力搶救，但在早上8時44分，該警員因傷勢過重不治身亡。

埃里森說，嫌犯連續開火，警方沒有還擊，慘劇發生。目前嫌犯均在逃，他呼籲，任何有視頻或現場資訊的知情者，可聯繫警局兇殺科，電話510-238-3821。

在現場，有目擊者看到一輛白色Toyota Tacoma卡車撞上一輛停在路邊的汽車，卡車上有彈孔，車窗破碎。在第9街和 Embarcadero 附近的880號高速公路南行入口附近，能看到彈殼。

屋崙亞裔 社區知情人士對本報表示，遇害者是越南裔警員Tuan Le，為人正直。「他曾經出席我表妹的婚禮。我們有過交談。社區很悲痛，失去這樣一位英雄希望親友節哀。」

警局表示，Tuan Le於1987年6月1日出生在越南西貢，後來搬到屋崙，並於2001年9月11日入籍。2020年2月21日，他從第183期警察學院畢業，開始近四年的社區公共服務之旅。 在過去的兩年，他在西屋崙擔任社區資源警員。致力於加強執法部門與屋崙居民之間的聯繫。他在促進積極關係方面的不懈努力產生持久的影響。Tuan Le的過世給執法界、屋崙以及認識他的人們留下了一片空白。人們會記住他的善良、微笑以及給周圍人的生活帶來的積極變化。他是一位真正的英雄，為使社區更加安全奉獻畢生精力。

屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮說，向Tuan Le家人表示慰問和哀悼，這不僅是家人的損失，也是亞裔社區的損失。雖然亞裔在屋崙乃至阿拉米達縣的比例較高，但近700個屋崙警員中，亞裔比例不到10%。該警員的去世，也意味著亞裔警員失去一個年輕力壯的生力軍。

莊錦鎮說，早前市長盛桃拒絕警察委員會提交的三個警長候選人名單。該委員會又要重新遴選候選人，預計費時四、五個月。警局長期群龍無首，還是希望市長盡快確認人選，讓警長拿出強有力的措施，遏制屋崙犯罪。「目前的代理警長雖然有能力，但只是代理，名不正言不順。」