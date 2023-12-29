遇財產詐騙 FBI：即時聯繫執法機關

FBI 舊金山特工負責人特里普呼籲民眾，購物季電信詐騙盛行， 遇有任何形式的網路電信詐騙，要即時登入ic3.gov網站，與聯邦調查局取得聯繫。（FBI官網）

聯邦調查局（FBI ）舊金山 分局日前在舊金山舉行社區安全會議，FBI 舊金山特工負責人特里普(Robert Tripp) 發布了今年假日季當地和全國的詐騙趨勢，以及購物者如何最好地保護自己免受常見詐騙侵害。

特里普呼籲民眾，如果遇到任何形式的網路電信詐騙，一定要即時登入ic3.gov網站，與聯邦調查局取得聯繫。48小時內被詐騙的金額會有72%的機率被追回。48小時後，被騙款被追回的機率急劇下降。

農曆新年將屆，也是華裔 社區內詐騙和盜竊案件的高發期，但因為社區文化和語言障礙，鮮有民眾報案或是正當權益受到保護。 FBI官員回應，目前部門內設有粵語和普通話的外展人員，且舊金山的多個公共服務部門提供中文服務，並呼籲華裔社區如遇到個人財產詐騙問題，即時與當地的執法機關取得聯繫 。

特里普表示：在年底節假日期間，有三種最常見的詐騙，包括殺豬盤、勒索軟件和商務電郵詐騙。隨著假日的到來，常見的詐騙方式有因電子郵箱資訊洩露 ，郵箱會頻繁收到向某些組織或個人捐贈、要求幫某人或單位買禮品卡等信息，一定要小心謹慎。 還有一些詐騙手段是冒充郵箱戶主熟識的人，要求轉帳匯款， 或是冒充商家信息，謊稱業主更換了支票帳戶等形式進行詐騙。

FBI發布的數據顯示，電信網路詐騙2022年的損失高達28億元。 目前FBI正在透過多種外展活動和與銀行合作的方式，幫助受害者追回損失的財產。 FBI建議，為了保護社區居民的個人財產不受損失，有效防止網路詐騙的建議包括：不要與陌生人談論財產收入情況、絕不向網友匯款、不要將個人資訊透露給網友或不熟悉的網站、 不要相信收益率超過20%的投資方式等。

特里普特別提醒民眾，在假期購物季到來之際，凡是網路購物帳號應設定多重身分驗證，以保護帳號安全；注意信用卡的消費安全，並避免在社群媒體上透露過多的個人資訊和家庭家人資訊。 以上建議也適用於最近興起的AI聲音詐騙和臉部辨識詐騙等。