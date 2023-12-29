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屋崙警委會閉門會 再提新局長人選

屋崙訊
屋崙警察委員會之前推薦的三位警察局長候選人分別是（從左到右）：前屋崙警察局長阿姆斯壯、聖利安住警察局長普里金、現任亞利桑那州圖森市助理警察局長霍爾。（截自 KTVU FOX2畫面）
屋崙警察委員會之前推薦的三位警察局長候選人分別是（從左到右）：前屋崙警察局長阿姆斯壯、聖利安住警察局長普里金、現任亞利桑那州圖森市助理警察局長霍爾。（截自 KTVU FOX2畫面）

屋崙警察委員會28日舉行特別閉門會議，討論為市長推薦新的警察局長候選人。一天前，市長盛桃拒絕了三名候選人，包括一名10個月前被她解雇的官員，即前警長阿姆斯壯(LeRonne Armstrong)。

屋崙警察委員會周四舉行一次特別閉門會議，討論為市長推薦新的警察局長候選人。（截自...
屋崙警察委員會周四舉行一次特別閉門會議，討論為市長推薦新的警察局長候選人。（截自KTVU FOX2）

盛桃和警察委員會主席彼得森（Marsha Peterson）沒有就名單上的候選人或接下來會發生什麼進行談論。她們也沒有回應採訪要求。

盛桃27日宣布，她不會考慮委員會提交給她的三名警察局長候選人中的任何一位，但沒有解釋原因。

在周四的後續聲明中，她的辦公室表示，市長和警察委員會正在合作加快下一批候選人的審查，她打算及時完成這一工作。

之前的三位候選人分別是：前屋崙警察局長阿姆斯壯，盛桃在2月因一家獨立公司機構發現兩項內政調查的處理不當行為而解雇了他；聖利安住警察局長普里金(Abdul Pridgen)，他於 9 月因一項對警察部門違反政策進行的調查而被停職，但市府並未透露是什麼調查；另一人為現任亞歷桑那納圖森市助理警察局長霍爾（Kevin Hall）。

委員們現在必須選出另外三名候選人（理論上也可以是與之前相同的三人），提供給市長選出一名警察局長。這一職位已空缺10個月。臨時警長艾利森(Darren Allison)一直在代理這一職位，他曾表示對此職位不感興趣。

有些人指責市長沒有重新考慮阿姆斯壯。阿姆斯壯得到了全國有色人種協進會、多位委員會成員和市議員，以及民權律師伯里斯（John Burris）的支持。「我對市長沒有選擇任何人感到失望。」伯里斯說。

目前尚不清楚新的局長上任需要多長時間，但伯里斯估計還需要六到七個月。選擇局長的過程已經遠遠落後於計畫。警察委員會最初表示，他們在兩個月前就希望候選人接受市長的面試。

市長盛桃拒絕了三名候選人，包括10個月前被她解雇的阿姆斯壯。（截自KTVU FO...
市長盛桃拒絕了三名候選人，包括10個月前被她解雇的阿姆斯壯。（截自KTVU FOX2畫面）

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