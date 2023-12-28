不熬夜也能迎新年 灣區多地「正午倒數計時」老少皆宜

舊金山亞洲藝術博物館31日舉行日本新年敲鐘儀式。（取自亞洲藝術博物館網站）

迎接2024年的時刻到了。灣區 有各式各樣的午夜倒數計時慶祝活動，但畢竟不是每個人都能熬夜。本文整理了灣區各地五個正午倒數計時活動，主打家庭友善、老少皆宜。

舊金山

●亞洲藝術博物館 ：日本新年敲鐘儀式（Asian Art Museum：Japanese New Year Bell-Ringing Ceremony）

在亞洲藝術博物館敲響16世紀日本寺廟的巨大鐘聲，迎接新的一年。儀式由秋葉源吾大師（Rev. Gengo Akiba）主持，儀式將包括淨化儀式和念誦佛教心經。新年的鐘聲將敲響108響，象徵著平息折磨人類的108種凡間慾望。

門票：包含在博物館門票內， 建議預訂。 需要在三星廳入口處領取單獨的（免費）門票才能參加倒數活動。

時間：12月31日，上午10時 - 下午2時

地址：200 Larkin St., San Francisco

電話：415-581-3500

網站：calendar.asianart.org

北灣

●查爾斯舒茲博物館：新年快樂，查理布朗（Charles M. Schulz Museum：Happy New Year, Charlie Brown）

查爾斯舒茲博物館的年度慶典是屬於史努比迷的迎新活動。活動上將放映電影「新年快樂，查理布朗」，並有「花生漫畫」（Peanuts）中的角色來訪，與粉絲一起在氣球 雨中迎接2024年的到來。

門票：包含在博物館門票內

時間：12月31日，上午10時 - 下午4時

地址：2301 Hardies Lane, Santa Rosa

電話：707-579-4452

網站：schulzmuseum.org

查爾斯舒茲博物館的年度慶典是屬於史努比迷的迎新活動。（取自查爾斯舒茲博物館網站）

東灣

●比德蒙（Piedmont）正午除夕夜（Piedmont Noon Year’s Eve）

比德蒙社區大廳的慶祝活動提供音樂、手工、倒數計時、氣球雨、以及東灣動物園的爬行動物表演等。

門票：10元，2歲以下免費

時間：12月31日，上午11時 - 下午12時30分

地址：711 Highland Ave., Piedmont

電話：510-420-3040

網站：piedmont.ca.gov

中半島

●希勒航空博物館正午跨年（Noon Year’s Eve at the Hiller Aviation Museum）

希勒航空博物館的新年慶祝活動派對，將提供現場娛樂表演、臉部彩繪、跳屋、無人機飛行和三個大型氣球雨。

門票：7元-21元，5歲以下免費； 需要預訂

時間：12月31日，上午10時 - 下午1時

地址：601 Skyway Road, San Carlos

電話：650-654-0200

網站：www.hiller.org

希勒航空博物館的新年慶祝活動上將提供臉部彩繪。（取自希勒航空博物館網站）

南灣

●兒童探索博物館：正午新年跨年（Children's Discovery Museum：Noon Year’s Eve）

聖荷西的兒童探索博物館將在31日當天上午11時，下午12時、下午2時、下午3時分別舉行四次倒數計時，並伴隨著從天而降的氣球雨和彩紙。最特別的是可以了解不同時區國家的人們如何跨年。

門票：16元 - 18元，1歲以下免費

時間：12月31日，上午9時30分 - 下午12時30分

地址：180 Woz Way, San Jose

電話：408-298-5437

網站：www.cdm.org

●3Below劇院和咖啡館：正午新年派對（3Below Theater & Cafe：Noon Year’s Eve Party）

3Below劇院和咖啡館舉行的派對活動從中午開始，包括互動遊戲、新年主題短片放映和倒數計時，隨後提供甜點和氣泡蘋果酒。

門票：25元，包含甜品和飲料

時間：12月31日，下午12時 - 下午2時15分

地址：288 S 2nd St., San Jose

電話：408-404-7711

網站：sanjoseplayhouse.org/noon-years-eve