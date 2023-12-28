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舊金山「雨林穹頂」 維修後重新開放

編譯組／綜合報導
舊金山的雨林穹頂（Rainforest Dome）已重新開放。（取自加州科學學會官網）
舊金山的雨林穹頂（Rainforest Dome）已重新開放。（取自加州科學學會官網）

經過三個月的維修，舊金山的雨林穹頂（Rainforest Dome）終於在金門公園重新開放。

加州科學學會的Osher雨林（Osher Rainforest ）展覽於2008年開放。外觀上是一個大而透明的玻璃穹頂，具體規模四層高、直徑90呎，內有植物和金屬步道，並放養了1600種熱帶動物。 

穹頂內部的溫熱、潮濕條件，須保持在恆定的82-85度，相對濕度75%或以上。經過長期運營，對穹頂本身造成了壓力，需要進行維修，包括修復漏水、對穹頂的玻璃進行深度清潔。

在過去三個月穹頂展覽館進行修理和清潔期間，所有的動物（除了熱帶魚）需暫時被遷移。

在學會的官網訊息顯示，在穹頂維修時，大約90%的雨林穹頂展覽館被挖空、漂白、消毒，並給予新的基質。完成維修後，再逐步把動物遷回，並引導牠們適應新家。學會的生物學家Kelsey Paulling說︰「我很高興看到Osher雨林恢復生機，並將動物放回他們的家。」

Osher雨林展覽中，包括巴拿馬金蛙、藍色蝴蝶、藍色和黃色的金剛鸚鵡等，都是其1600種動物之一。

展覽於11月重新開放，平常在星期一至星期六的上午10點至下午4點45分開放，星期日於上午11點至下午4點45分開放。展覽也在星期四晚上6點至7點45分對21歲或以上持有有效身分證明的訪客開放，作為其「夜生活」時段供成年訪客參觀。門票可以在www.calacademy.org線上購買。

加州 舊金山

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