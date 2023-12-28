北灣僑教中心送舊迎新 劉岱欣接掌

新任北灣僑教中心代理主任劉岱欣（左）是經文處該中心歷來第一位女性主管，也是最年輕的主管。（記者楊逸辰╱攝影）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處（簡稱經文處）27日舉行迎新送舊餐會，歡送北灣僑教中心主任蘇上傑及經濟組劉文傑秘書卸任，並歡迎新任北灣僑教中心代理主任劉岱欣。

蘇上傑即將被調任回台灣，經濟組劉文傑秘書則將調往歐盟 。蘇上傑感謝所有的長官同仁，更感謝金山僑界、華埠 以及南灣的僑領。他曾於2012年1月金山南灣僑教中心服務，負責採購、裝修和搬遷等工作，四年後調回台灣。三年後又在2019年來到金山擔任北灣僑教中心主任，服務對象為華埠的各個僑社。五年後他將再度離開金山。

蘇上傑表示，真心非常喜歡舊金山的環境；五年來最大的收穫就是初步掌握了廣東話，這門語言與中華文化傳統深深相關，他感到驕傲。他指出，經過這五年時間的工作，才更深入了解傳統僑社對中華民國 的深厚淵源，以及各位僑社大佬對中華民國國旗的愛護和堅持。

中華民國國旗在舊金山城市間掛起的數量，對經文處來說一直是一件大事。蘇上傑表示，自己很慶幸能和經文處的領導與五洲洪門致公總堂趙秉賢總盟長等僑社大佬交換意見，將毀壞的旗杆修整好，在能掛起旗幟的地方統統掛起來，「就算不能很大程度上地增加，我們也做到了把一個會館的國旗數量增加。看起來整個天際線上就多了不少中華民國國旗」。他最後用廣東老話「兩兄弟，一世人，有今生，無來世」表達自己的謝意。

新任北灣僑教中心代理主任劉岱欣是該中心歷來第一位女性主管，也是最年輕的主管。她表示，看到了蘇上傑的臨別感言，很受感染，「我的目標就是能在離任的時候也如蘇主任一般」。