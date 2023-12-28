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新冠住院人數激增 舊金山做好應對

編譯組／綜合報導
舊金山準備好阻止COVID病毒再次在冬季激增。（美聯社）
舊金山準備好阻止COVID病毒再次在冬季激增。（美聯社）

舊金山觀察家報」（San Francisco Examiner）報導，進入新年後，全國各地COVID-19的住院人數將不斷上升，病毒的傳播速度可能要到明年2月初才會放緩。

舊金山加大傳染病專家陳子平（ Peter Chin-Hong）認為，舊金山也不例外，「這就像是感恩節、聖誕節和新年的三連擊，」他說：「我們正處於衝刺階段。」

根據聯邦疾病防治中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的紀錄，在截至12月16日的一周內，全國每10萬名居民中有7.7人新入院治療，住院總人數比前一周增加了10.4%。根據提交給聯邦機構的數據，加州和舊金山統計數據略低於全國平均水平。全州住院總人數上升了14.4%，舊金山上升了6.9%。陳子平指出，舊金山的醫療設施已達到飽和狀態，成人醫院的重症監護室已達到98%的滿員率。

據CDC估計，在截至12月23日的兩周時間裡，美國新增病例中44%以上是由10月底出現的JN.1新變種引起的。陳子平指出，JN.1比其之前的亞變種病毒（subvariant）更具傳播性，似乎確實導致了住院和更嚴重疾病的比例增加。

今年秋季發布的最新COVID-19疫苗增強劑，是針對XBB 1.5 omicron亞變種病毒量身訂製的。但陳子平說，「一些研究表明，儘管JN.1出現了額外的突變，但它仍能提供免疫力。」

CDC在12月9日根據全國調查數據估計，約有18%的美國成年人和近8%的兒童接種了新疫苗。據舊金山市估計，截至12月24日，25%的居民已經接種了最新劑量的疫苗，包括49%至少65歲的舊金山人，而非裔（16%）和西語裔（15%）居民的疫苗接種率低於全市平均水平。

根據往年的情況，未來幾周感染病例可能會增加，預計在1月或2月達到高峰。陳子平說，接種疫苗至關重要，但檢測也同樣重要。

所有家庭都可以通過郵政服務局（U.S. Postal Service）訂購至少四次COVID-19抗原檢測，而「全國家庭檢測治療計畫」（National Home Test to Treat Program）則為任何無保險、持有Medicare或Medicaid、或接受退伍軍人或印第安人醫療服務的成年人免費提供COVID-19和流感檢測，以及後續的遠程醫療預約。

陳子平說，當前目標是盡可能避免更多的人住院，舊金山已經做好了應對進一步疫情激增的準備。

舊金山 疫苗 檢測

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