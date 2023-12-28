餐廳3年被偷7次 遷怒布里德 華裔說唱歌手發文道歉

楊曉川26日在個人社交平台上發表道歉聲明，稱要為自己「無知、愚蠢和衝動」而道歉。（取自楊曉川Instagram）

此前發布說唱歌曲批評金山市長的華人 餐廳老闆、說唱歌手楊曉川（Chino Yang），26日在個人社交平台上發表道歉聲明，稱要為自己「無知、愚蠢和衝動」而道歉。

市長辦公室也做出了回應，表示市長一直關注改善亞太裔社區的公共安全。「自2021年亞太裔仇恨犯罪激增之後，我們已經看到犯罪率減少了80%。我們正努力支持亞太裔社區，加強社區間的聯繫。」

據SF Standard報導，在舊金山 長大的楊曉川是Kung Food餐廳老闆。因自己的餐廳三年內被盜竊七次，他寫下一首名為「舊金山我們的家」（San Francisco Our Home）的說唱歌曲，控訴城市領袖應為治安惡化、仇視亞裔、零售盜竊等諸多問題負責，歌詞中他用「現在請用你的中指對向市長」「奸詐的政客」「虛偽的自由主義者」砲轟現任市長布里德（London Breed）。

歌曲一經發布，迅速在華人社區擴散，並引起主流社會的討論。部分網友感謝楊曉川為華裔社區發聲，但也有部分網友表示，這樣的誤解忽視了城市領袖在打擊犯罪等方面的努力。

布里德的支持者，前市長勃朗（Willie Brown）和民權領袖布朗牧師（Rev. Amos Brown）正組織28日舉行集會，要求楊曉川撤下歌曲視頻。楊曉川表示，自己不會參加周四的集會，但會在社交媒體上撤下歌曲視頻。

楊曉川在道歉視頻中說：「我要為視頻中所有的行為和言論而公開道歉。我為我的無知感到抱歉，我為我的愚蠢和衝動道歉。」但楊曉川仍堅持自己所表達的觀點，他在視頻中反問道：「你認為政客、民選官員是否應該為城市的衰敗而負責？」

在道歉視頻中，楊曉川提到，自己受到一名不願透露姓名、與布里德關係密切的「大人物」的威脅。他表示，自己只是一名平民，但也擁有憲法賦予的言論自由的權利。

楊曉川未透露是誰對他進行了威脅。他表示，自己最近正在從心臟病 發作中恢復，身體和精神上無法承受政治後果。他補充說，自己是為了家人和生意而道歉的。

布朗牧師在接受採訪中表示，他的舊金山第三浸信會教堂與楊曉川的餐廳僅相隔三個街區，也曾遭到多次的闖入和搶劫。他認為，楊曉川應該嘗試與市府合作，而不是抨擊市長。他曾主動聯繫到楊曉川，並與之「講道理」。

布朗表示，他沒有將城市的問題歸結於市長一人。「這是全美面臨的問題，不能責怪市長個人。」他表示，楊曉川向他發送了一段道歉視頻，他也認可了楊曉川「深刻而真誠的道歉」。目前，尚不清楚視頻是否與楊曉川發布的公開道歉視頻一致。