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警長職位空缺10個月 屋崙市長拒絕3候選人

記者劉先進╱屋崙報導
屋崙市長盛桃辦公室，拒絕接受警察委員會提名的下一任警長候選人名單。（記者劉先進╱攝影）
屋崙市長盛桃辦公室，拒絕接受警察委員會提名的下一任警長候選人名單。（記者劉先進╱攝影）

屋崙市長盛桃辦公室27日表示，已拒絕接受警察委員會提名的下一任警長候選人名單，並要求委員會提供一份新的名單。這意味著，屋崙警長職位空缺時間超過10個月。

舊金山紀事報引用盛桃發言人的聲明說，屋崙警長是市長社區安全綜合戰略的重要組成部分，「市長感謝屋崙警察委員會一直以來的服務，並期待與委員們合作，為屋崙挑選出最佳人選」。發言人表示，盛桃正在對候選人進行盡職調查，「這是一個重要的決定，市長將花費必要的時間來選擇警局的領導人選」。

屋崙市憲章要求警察委員會對警長申請人進行審查，縮小名單範圍，並將提名人選送交市長。盛桃收到名單後，負責審查候選人，並決定是否任命其中一人擔任該職位。

盛桃今年1月9日宣誓就職，直言希望打造一個更安全、可負擔和公正的屋崙市。2月15日，她宣布解雇前警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong），因為他對兩起警員不當行為處理欠妥。此舉遭遇部分社區人士反對，形容在「政治刺殺」。盛桃接受本報專訪時表示，含淚決定解僱阿姆斯壯，因為他不能帶領屋崙擺脫聯邦監管，無法真正推動這個城市的發展，對他的領導能力失去信心。

阿姆斯壯也曾召開記者會不滿被解雇。他在10月重新申請警長職位。警察委員會在12月中旬發出了三位最終候選人的名單，兌現了在年底前提供入選候選人的承諾。但還不清楚阿姆斯壯是否在批准的最終人選名單中。

阿姆斯壯10月再度申請警長職位，目前不知他是否在三人候選名單之中。(本報檔案照)
阿姆斯壯10月再度申請警長職位，目前不知他是否在三人候選名單之中。(本報檔案照)

盛桃曾表示，如果委員會未能在年底前向她提交最終人選，將宣布進入緊急狀態。警察委員會在12月中旬發出三位最終候選人的名單，兌現年底前提供入選候選人的承諾。盛桃是否會宣布進入緊急狀態，還不得而知。

盛桃曾對本報說，因為2001年屋崙「騎警案」醜聞（註：Riders Case，四名警員被指控非法拘留和毆打、栽贓證據），警局在聯邦監管下有21年，每年花費超過百萬，但無法提供相應的服務。她希望屋崙擺脫監管。擔任警長的條件，包括在社區警務、治安管理等方面有經驗，但最重要的條件之一，是獲得社區信任，「即確保我們能找到一位能夠贏得社區信任的警長，而且他還能讓我們在21年後擺脫聯邦的監督」。

屋崙長達10個多月沒有警長，而公共安全惡化也被人詬病。數字顯示，屋崙搶劫案比去年飆升35%，入室盜竊案增加26%。不過，警局在上周記者會表示，11月推出打擊假期犯罪計畫，並成立遏制商業入室盜竊項目，11月到12月20日商業入室盜竊案件比去年同期減少超50%。

東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊負責人馬作林表示，目前華埠有三個警察巡邏，之前出現過入室盜竊案件。也希望市府盡快選出強有力的領導人，增加華埠巡邏警察。他說，理解警局的警力安排，畢竟屋崙範圍不小，不僅包含華埠。前幾天其他地方發生槍擊，就需調配警力過去。

「警察委員會負責推薦警長候選人，市長來決定。她要求高，要慎重考慮，沒必要大驚小怪。屋崙治安需要強有力且合適的警長來領導，撥亂反正。如果耗費大筆資金，新警長上任又不能解決問題，市長也要負擔責任。」

屋崙警長職位空缺時間超過10個月。（記者劉先進╱攝影）
屋崙警長職位空缺時間超過10個月。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 華埠 緊急狀態

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