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預防洪水 屋崙市府發起「領養排水溝」活動

記者劉先進╱屋崙報導
屋崙市府希望民眾「領養」排水溝，義務清理這些水渠。（取自屋崙義工網站）
屋崙市府希望民眾「領養」排水溝，義務清理這些水渠。（取自屋崙義工網站）

灣區將迎來動盪的一周天氣，包括可能導致停電的強風、兩輪降雨。屋崙市府提醒居民清理排水溝和落水管，確保落水管能正常工作並指向遠離房屋的地方。並呼籲市民參加「領養排水溝」（Adopt-a-Drain）活動，幫助最大限度地減少洪水

市府表示，國家氣象局預測，今年該地區冬季的降雨量將超過平均水準。去年史無前例的降雨量所帶來的影響以及目前的預測，都凸顯了做好準備工作的重要性。 市府一直在為冬季惡劣天氣做準備，並敦促居民查看登錄網址，查看資訊和可用資源：https://www.oaklandca.gov/topics/winter-storms

屋崙市府表示，採取簡單的準備步驟，可以大大減輕與天氣有關的緊急情況的影響。公眾應重新審視自己的應急計畫，為家人、房屋和車輛做好準備。比如，清理排水溝和落水管；確保落水管能正常工作並指向遠離房屋的地方。保持路邊和人行道排水溝無落葉和碎屑（請將落葉和碎屑丟棄在綠色垃圾箱中，不要掃入排水溝中）。檢查房屋附近的下水道，並用耙子清理雜物。檢查下水道╱淨水器上的倒流防止裝置是否正常工作，或諮詢水管工安裝一個。修剪樹木，幫助它們應對風雨；如果發現樹木有不正常的傾斜或枯枝，請致電認證樹藝師進行檢查。

市府提醒，在當地的五金店查看防洪工具和技術，如使用沙袋將水引開，或防止水從門和地下室窗戶流入。檢查財產保險；如果沒有洪水保險，請考慮現在就購買。保險需要30天才能生效。檢查子女學校的應急程式和疏散計畫，確保擁有至少可維持三天的應急物資，包括足夠的水、食物、藥品以及家庭成員和寵物的其他用品。發生洪水時，要小心謹慎，避免在積水中行走、乘車或開車。

屋崙市工務局表示，市政工作人員正在清理暴雨排水溝、進水口、涵洞和排水結構，在以前發生過泥石流或洪水的地區鋪設塑膠篷布和沙袋，與該地區的其他機構協調規畫工作，也呼籲市民志願參加「領養排水溝」（Adopt-a-Drain）活動，保持其住所或企業附近的暴雨排水溝沒有垃圾，從而幫助最大限度地減少附近地區的洪水。

目前約有1665個雨水渠被屋崙市民認養，但還有數千個雨水渠等待認養。註冊後，市民將在大型暴風雨來臨前收到暴風雨通知郵件，市政府還將提供耙子、掃帚、簸箕、袋子和其他用品。

如需報名，請訪問 https://www.oaklandca.gov/services/sign-up-for-adopt-a-drain 或致電 (510) 238-7630。

冬季暴風雨頻繁，屋崙市府提醒居民清理排水溝和落水管。（屋崙市府供圖）
冬季暴風雨頻繁，屋崙市府提醒居民清理排水溝和落水管。（屋崙市府供圖）

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