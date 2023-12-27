Muni巴士地鐵 除夕夜到元旦晨免收費 BART加開列車 但非免費搭乘

今年除夕夜到元旦清晨民眾可以免費搭乘舊金山Muni巴士與地鐵。(美聯社)

舊金山 市交通局Muni宣布，今年除夕夜到元旦清晨民眾可以免費搭乘該局的巴士與地鐵。交通局還會比平常增加班次，外出狂歡的人可以不用開車。Muni並且提醒乘客到時搭公車不要拿出「快捷卡」(Clipper card)，免得被誤收車資。

Muni指出，這是當局連續第24年提供狂歡者免費公車，確保民眾不要醉酒駕車傷害到別人或自己。從除夕(31日，星期日)晚間到元旦(1日，星期一)上午5時，所有的入口收費門都會開著，Muni手機通行證(Muni Mobile passes)也不需要。而且從周日晚間8時到次日凌晨2時15分，Muni巴士還會發加班車。

灣區 通勤火車Caltrain在除夕夜8時以後是免費搭乘，直到元旦凌晨3時30分。在舊金山與聖荷西之間還會開加班車。凌晨1時整、1時30分以及2時整，各有一班加班列車往南開行。

灣區捷運 局BART在元旦日也會增開列車，但BART不是免費搭乘。

經過舊金山市中心前往東灣的最後一班東向捷運列車，會在凌晨1時30分左右開行。經過舊金山市中心前往密爾布瑞(Millbrae)的最後一班南向列車，會在凌晨2時10分左右開行，乘客最好提前到站，免得誤掉末班車而難以回家。