反對用中文名蹭選票 陳詩敏言論被批在華人社區散播分裂種子
舊金山的選務處12月初決定，對公職候選人使用中文名字加嚴規範。這個議案在金山的原始推動者、現任市議員陳詩敏，原本是希望非華人士不要「文化挪用」，避免利用中文名來「蹭票」，但她近日的後續言論反成華裔候選人之間的爭論焦點。社媒平台上有華裔美國人tag「對陳來説不夠華」；競選舊金山民主黨縣中央委員會席位的徐加儀直批：「陳詩敏選擇繼續在華人社區內散播分裂的種子。」
為防止候選人選擇的名字使選民感到困惑，或名字帶有欺騙性乃至浮誇意味，給候選人帶來不公平優勢。加州在2019年即已通過法律，予以規範。
儘管上述加州法律於早已通過，但舊金山在今年12月前都沒有實行該法律。10月，市議員陳詩敏 (Connie Chan) 向選務處發出正式調查，敦促選務處解釋爲什麽該市沒有實施該法律。這項調查得到了市議會的一致支持，促使選務處做出了12月初的決定。
陳詩敏日前表示，最近選票上如何、能否使用中文名的議題，爲華人社區提供一個機會，讓大家深入思考華裔的含義，也讓非華人士思考他們選擇的中文名字是否構成「文化挪用」。「對於那些使用中文名字的人來說，他們必須證明並解釋為什麼他們有使用中文名字的特權，」陳詩敏說。
她也批評一些在美國出生的華人，在投身政壇並努力建立自己的華人身分之前，並不為自己的華人傳統感到自豪。「如果我們的名字和種族如此重要，我們需要找到尊重它的方法，並且會有證據證明這一點，」她說。
她的說法引起一些華裔美國人的不滿，X平台上甚至出現tag「對陳來説不夠華」（#NotChineseEnoughForChan）。
徐加儀（Jade Tu）是反對陳詩敏言論的華裔候選人之一。她說：「我認為這真是一個恥辱，陳詩敏選擇繼續在華人社區內散播分裂的種子，而不是利用這件事作為一個傾聽和學習的機會。」
徐加儀認為，陳詩敏應該把重點放在其所在地區人民關心的事情上，而不是擔心華裔美國人「有多華」。「我知道我是誰，我不需要證明我的身分以達到她的荒謬標準。」
經過折衝，舊金山的選務處似乎有所「退讓」，多位華裔候選人以補充表格、過期的母國護照、年代久遠的喜帖等佐證，獲准使用他們希望印在選票上的中文名。
舊金山的選務處公告，3月在舊金山競選公職候選人，有26名將無法在雙語選票上使用他們喜歡的中文名字。其中大多數不是華裔。因為他們未能提供足夠的文件來證明他們生來就有這個名字，或者已經使用這個名字至少兩年。
被拒絕使用中文名字的候選人，包括現任高等法院法官貝格特（Michael Begert）和他的對手澤切爾（Albert“Chip”Zecher）、州參議院候選人科克林（ Yvette Corkrean）等人。
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