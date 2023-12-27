反對用中文名蹭選票 陳詩敏言論被批在華人社區散播分裂種子

陳詩敏的説法受到了一些華裔美國人的批評。圖爲在一個抗議場合中的市議員陳詩敏。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山 的選務處12月初決定，對公職候選人使用中文名字加嚴規範。這個議案在金山的原始推動者、現任市議員陳詩敏，原本是希望非華人 士不要「文化挪用」，避免利用中文名來「蹭票」，但她近日的後續言論反成華裔 候選人之間的爭論焦點。社媒平台上有華裔美國人tag「對陳來説不夠華」；競選舊金山民主黨縣中央委員會席位的徐加儀直批：「陳詩敏選擇繼續在華人社區內散播分裂的種子。」

為防止候選人選擇的名字使選民感到困惑，或名字帶有欺騙性乃至浮誇意味，給候選人帶來不公平優勢。加州在2019年即已通過法律，予以規範。

儘管上述加州法律於早已通過，但舊金山在今年12月前都沒有實行該法律。10月，市議員陳詩敏 (Connie Chan) 向選務處發出正式調查，敦促選務處解釋爲什麽該市沒有實施該法律。這項調查得到了市議會的一致支持，促使選務處做出了12月初的決定。

陳詩敏日前表示，最近選票上如何、能否使用中文名的議題，爲華人社區提供一個機會，讓大家深入思考華裔的含義，也讓非華人士思考他們選擇的中文名字是否構成「文化挪用」。「對於那些使用中文名字的人來說，他們必須證明並解釋為什麼他們有使用中文名字的特權，」陳詩敏說。

她也批評一些在美國出生的華人，在投身政壇並努力建立自己的華人身分之前，並不為自己的華人傳統感到自豪。「如果我們的名字和種族如此重要，我們需要找到尊重它的方法，並且會有證據證明這一點，」她說。

她的說法引起一些華裔美國人的不滿，X平台上甚至出現tag「對陳來説不夠華」（#NotChineseEnoughForChan）。

競選舊金山民主黨縣中央委員會席位的徐加儀是反對陳詩敏言論的華裔候選人之一。（圖片來源：徐加儀）

徐加儀（Jade Tu）是反對陳詩敏言論的華裔候選人之一。她說：「我認為這真是一個恥辱，陳詩敏選擇繼續在華人社區內散播分裂的種子，而不是利用這件事作為一個傾聽和學習的機會。」

徐加儀認為，陳詩敏應該把重點放在其所在地區人民關心的事情上，而不是擔心華裔美國人「有多華」。「我知道我是誰，我不需要證明我的身分以達到她的荒謬標準。」

經過折衝，舊金山的選務處似乎有所「退讓」，多位華裔候選人以補充表格、過期的母國護照、年代久遠的喜帖等佐證，獲准使用他們希望印在選票上的中文名。

如圖中羅瑞德（David Lurie）的競選廣告牌，許多舊金山地區的候選人都有中文名字，哪怕他們不是華裔。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山的選務處公告，3月在舊金山競選公職候選人，有26名將無法在雙語選票上使用他們喜歡的中文名字。其中大多數不是華裔。因為他們未能提供足夠的文件來證明他們生來就有這個名字，或者已經使用這個名字至少兩年。

被拒絕使用中文名字的候選人，包括現任高等法院法官貝格特（Michael Begert）和他的對手澤切爾（Albert“Chip”Zecher）、州參議院候選人科克林（ Yvette Corkrean）等人。