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告別聖誕樹 金山定點定時回收再利用 民眾別錯過

記者楊逸辰／舊金山報導
聖誕節過後，舊金山市府部門舉行回收聖誕樹儀式，使用垃圾車磨碎數棵聖誕樹。（記者楊逸辰╱攝影）
聖誕節過後，舊金山市府部門舉行回收聖誕樹儀式，使用垃圾車磨碎數棵聖誕樹。（記者楊逸辰╱攝影）

每年的12月26日都是告別聖誕樹的日子，舊金山延續30多年的聖誕樹回收傳統儀式也在這一天舉行。舊金山環保局、工務局聯合廢物管理公司Recology於26日一起在市府前的市民中心廣場，使用垃圾車磨碎數顆用過的聖誕樹，將廢料回收後送往工廠再加工。工務局表示，更多的聖誕樹將由Recology公司回收，市民只需在1月2日至12日間預定回收日的前一天晚上，將樹放在藍色垃圾箱旁即可。

「舊金山人關心環境、關心我們的未來居民在回收聖誕樹時延續了節日的氣氛。對樹木的回收是我們回報給培育樹木數年的大自然的禮物，」舊金山環境局長陳秉賢（Tyrone Jue）說，「這不僅是一種節日傳統，也是一種減少浪費、減少排放、讓樹木回歸自然的明智方式，為充滿活力的生態系統做出貢獻。」

舊金山工務局總監肖特表示，如果不對這些樹幹回收處理，將對環保相當不利。（記者楊逸...
舊金山工務局總監肖特表示，如果不對這些樹幹回收處理，將對環保相當不利。（記者楊逸辰╱攝影）

為何要將用後的聖誕樹切碎回收？舊金山工務局總監肖特(Carla Short)表示，絕大多數美國人在聖誕期間購買的裝飾用聖誕樹，都來自從活樹上砍下來的樹幹。如果不對這些樹幹做回收處理，最終的結果就是會將他們埋進土裡，將對環保相當不利。

通過切碎回收的方式，這些樹幹帶來的木料將會被製成覆蓋料（Mulch），既有美化環境的作用，也可以保持水分、肥沃土壤，為更多的植物生長帶去幫助。

舊金山工務局提醒居民，更多的聖誕樹將於2024年1月2日至12日期間由Recology公司回收。每年這個時候，由於舊金山居民的努力，全市會平均回收500噸的樹木。市民幫助聖誕樹的回收是很簡單的事，只需在1月2日至12日間預定回收日的前一天晚上，將樹放在藍色垃圾箱旁即可。

但要記住去除所有金屬絲、裝飾品、釘子、塑膠袋、支架和燈飾等任何添加到天然樹上的東西。如果樹高度超過6呎，請將其切成兩半。樹木不應放入塑膠袋中。在預定安排的回收日，專用卡車將在路邊回收樹木。

肖特說：「我們絕不希望看到舊聖誕樹長時間留在人行道上，因為它們可能會變得危險。舊金山的樹木循環計畫允許居民妥善處理這些老樹，並將其充分用作可用於景觀美化的覆蓋料，從而有助於保持社區清潔和安全。」

舊金山消防局隊長巴克斯特表示，一棵即將枯死的乾燥聖誕樹，極可能引發火災。（記者楊...
舊金山消防局隊長巴克斯特表示，一棵即將枯死的乾燥聖誕樹，極可能引發火災。（記者楊逸辰╱攝影）

除了對環保有利，回收聖誕樹也助於防止火災的發生。舊金山消防局隊長巴克斯特（Jonathan Baxter）說，一棵即將枯死的乾燥聖誕樹與任何熱源結合在一起，都是一場即將發生的火災。

「聖誕樹火災比你想像的更常見，透過立即處理聖誕樹可以避免這種危險情況，」他表示，「回收樹木的機會不僅提供了安全處置的來源，而且還有助於環境防止潛在的火災。」

收集到的聖誕樹將被運送到位於韋納利斯（Vernalis）附近的Recology工廠，進行如當日在廣場上一樣的磨碎工作，等待加工成為覆蓋料。這些覆蓋料將用於美化灣區辦公大樓和零售店周圍的景觀。

聖誕節過後，舊金山市府部門舉行回收聖誕樹儀式，使用垃圾車磨碎數棵聖誕樹。（記者楊...
聖誕節過後，舊金山市府部門舉行回收聖誕樹儀式，使用垃圾車磨碎數棵聖誕樹。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山 灣區

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