巨浪將衝擊北加海岸 部分地區浪高逾26呎 觀賞者需謹慎

北加州海岸線將在28日迎來巨浪，氣象局提醒民眾注意安全。（取自Surfline網站）

據國家氣象局（National Weather Service）26日預測，北加州 海岸線將在28日迎來巨浪，部分地區的浪高將超過26呎。

氣象局在當天發布了大浪警報，提示注意裂流（Rip Currents）和瘋狗浪（Sneaker Waves），並建議冬季徒步的旅行者遠離防波堤，避免被海浪捲入大海。

氣象局預計，從周四凌晨3時到周五的凌晨3時，海浪將襲擊包括整個灣區 在內的北加 州沿岸。根據知名衝浪預測服務機構Surfline網站，舊金山海洋灘（Ocean Beach）的浪高將高達35呎。該服務機構同時警告說，周五周六灣區恐迎來降雨，野外的樹木和樹枝可能會被吹倒。

Surfline預測，聖他克魯茲著名的衝浪點Steamer Lane的浪高可能會達到25呎以上。衝浪者可以從West Cliff路的燈塔場欣賞。

與此同時，半月灣（Half Moon Bay）的衝浪點Mavericks也會形成30呎以上的巨浪，自1994年以來，大浪已經奪取兩名衝浪高手的生命。該網站預測，突然起伏的瘋狗浪有可能會在此形成。

專家建議，如果有民眾想要遠距離欣賞大浪，可以前往Pillar Point懸崖，那裡可以安全地看到Mavericks衝浪點。上午10時30分左右漲潮，是觀賞的最佳時段。

專家提醒，最安全觀賞此次大浪的地點是海浪北側的Pillar Point公園，或在家通過Surfline的直播觀看。沿岸許多的海灘和小島仍是十分危險的。