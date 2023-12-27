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聖誕節過後 灣區空氣質量惡化 東灣最差

記者王子涵／舊金山報導
聖誕節過後，灣區各市的空氣質量逐漸惡化。大部分區域處於中度至不健康水平，東灣最差。（取自PurpleAir網站）
聖誕節過後，灣區各市的空氣質量逐漸惡化。大部分區域處於中度至不健康水平，東灣最差。（取自PurpleAir網站）

聖誕節過後，灣區各市的空氣質量逐漸惡化，大部分區域處於中度至不健康水平，東灣最差。

灣區空氣質量管理局公共信息官德梅里特（Erin DeMerritt）表示，空氣質量警報已在26日生效，但由於周中即將到來的降水，將消除空氣中的細顆粒物汙染，管理局預計不會在27日(周三)再次發布警報。

空氣質量檢測網站PurpleAir顯示，26日上午東灣沿岸城市，如屋崙、柏克萊、佛利蒙、列治文的空氣質量為黃色「中度汙染」和橙色「對敏感人群不健康」的評級。

PurpleAir的統計數據來自人們在家中安裝的低成本傳感器，每十分鐘更新一次。

在26日早上，灣區偏內陸的城市包括康柯德、安蒂奧克等，空氣質量一度達到紅色預警，即「不健康」評級。從該網站的地圖顯示，舊金山和中半島沿線城市的空氣質量也平均在「中等汙染」等級，聖荷西部分區域處於不健康水平。

空氣質量水平最差的位於中央山谷區域的士德頓市（Stockon）市。這一區域在26日全天的PM2.5指數都超過100以上，評級為紅色「不健康」。

周二發布的空氣質量預警是今年入冬以來發布的第二個警報，氣象學家愛德華茲（Anthony Edwards）表示，由於人們在節日期間焚燒木材，致使在平靜的12月產生如此嚴重的空氣汙染，是不常見的。

當空氣警報發布後，在室內和室外焚燒木材的行為屬於非法。根據灣區空氣質量管理局的規定，在12月底前，民眾也被禁止在休閒海灘生火。

愛德華茲表示，本周將有兩個天氣系統將在周三到達灣區，將會帶來降雨和陣風，從而掃清空氣中的汙染物。

灣區 檢測 聖誕節

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