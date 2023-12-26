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AI軟體設計建屋 屋崙首例施工 或有助解決灣區住房危機

編譯林思牧／綜合報導
電腦軟體公司Autodesk的3D設計圖。（Autodesk臉書）
電腦軟體公司Autodesk的3D設計圖。（Autodesk臉書）

灣區住房奇缺的原因之一，是建築法規特別嚴格。如今第一個利用人工智慧AI建築設計軟體開發的社區，正在屋崙市880公路南邊施工。房市專家認為，AI可以幫助這批房屋提前上市，建出的房子也會比較環保。

總部設於舊金山的電腦軟體公司Autodesk，是全世界最大、最先進的電腦輔助設計(CAD)廠商，成為第一個開發出實用建築設計軟體，並不意外。這款AI軟體考慮到十種設計類別，包括建築成本(cost)、碳足跡(carbon footprint)和居住舒適度(ease of living)等等。

如果讓人類建築師來考慮這些類別以及當地的法規，設計過程可能要好幾個月，甚至一年以上。但是運用電腦強大的運算能力，一份設計可能幾個小時或一兩天就可出爐。在屋崙市880公路南邊，鳳凰鋼鐵廠(Phoenix Iron Works)關廠以後的那一大片土地，是利用這款軟體的第一個實例。

從設計師提出的一些示意圖，AI軟體在這塊地上考慮到幾千種布置方式。最後建築公司選了兩份設計呈送給屋崙規畫委員會。一份是許多棟建築物包圍住一大塊綠地，取名為中央公園(Central Park)設計，另一個是把許多小塊的綠地分布在社區中。最後委員會選中「中央公園」。

這份設計將建出316個住宅單位，其中大約三分之一是低收入住房(low-income housing)。另外還有商業與輕工業的設施，軟體甚至把工作進度都算出，各個包商什麼時候該做什麼，都清楚的列出。興建這些住屋與設施的，是委利賀市(Vallejo)的模組房屋製造商Factory_OS。他們在工廠裡把電腦設計出的組件完成，然後送到工地組裝，比傳統的建築方式省時得多。

除了Autodesk以外，Riveia、HD Lab和TestFit也已經有相當的水平，運用AI來設計與興建房屋會是將來的趨勢。但建築師麥克諾蒂(Ryan McNulty)表示，AI固然會減少時間和經費，但灣區住屋短缺的問題不會因此紓解太多，畢竟還有許多其他因素也要克服。

無論如何，對這項建案有興趣的讀者，行經傑克倫敦廣場(Jack London Square)旁邊時，不妨細看一下這個用創新方式走出的第一個里程碑。

AI 屋崙 灣區

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