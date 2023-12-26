風暴連2個 本周將侵襲灣區 帶來強降水

灣區在12 月的最後一周將再次出現潮濕天氣。（美聯社）

據舊金山 紀事報（Chronicle）報導，灣區 在12月的最後一周將再次出現潮濕天氣。

據預測，本周將有兩個獨立的系統襲擊灣區：第一個降雨系統將在周三（27日）出現，第二個將在周五（29日）出現。雖然這兩場暴風雨將針對不同地區帶來最強降水，但預計到周六（30日），舊金山和屋崙的降雨量將達到一吋左右，聖荷西將達到半吋，聖他路薩（SantaRosa）將達到2吋左右。預計周三和周五將有陣風，半島地區（Peninsula）最高可達每小時45哩。

由於大型海浪「國王潮汐」（King Tide）的影響，預計舊金山灣整周都將發布沿海洪水 警報。

在降雨方面，預計本周將有多個風暴系統在西北太平洋地區旋轉，將水汽南下至灣區。周三，一股冷鋒將自西向東穿過北加州，給沿海地區帶來中到大雨、閃電和時速高達40哩的陣風。北灣將首當其沖，聖他路薩的降雨量將達到或超過一吋，舊金山和屋崙的降雨量將達到半吋。

周四（28日）可能會有幾場纏人的陣雨，但下一場暴風雨將在周五到來，這場暴風雨可能會更為猛烈。沿海地區的陣風可能會達到每小時45哩，舊金山和屋崙可能會降下四分之三吋的雨量。北灣和聖他克魯茲（Santa Cruz）山脈可能會有一吋或更大的降雨。

舊金山周二（26日）中午天空可能會短暫放晴，但傍晚時分又會轉陰。舊金山米慎（Mission）區的最高氣溫可能會達到60華氏度以下。周二晚上到周三早上，東南陣風將逐漸增強，最高可達每小時25哩。

北部灣預計周二會稍微暖和一些，氣溫在60華氏度以下。南風將在夜間加大，蘇諾瑪（Sonoma）縣和馬（Marin）縣周三早上通勤時可能會有陣雨。蘇沙利度（Sausalito）和其他靠近海灣海岸線的城市，本周都有可能因潮汐過高而發生輕微的沿海洪水。

東灣未來幾天天氣狀況將以平靜為主，周二將較為溫暖，氣溫在60華氏度上下。最低氣溫為40華氏度中上，東南風加大。由於本周出現大潮，海灣沿岸可能會出現洪水。

在海灣沿岸，預計周二陰晴交織，最高氣溫在50華氏度以上至60華氏度以下。最低氣溫將在40華氏度以下。周二晚上到周三早上，微風將加大，陣風可達25哩/小時。

南灣和聖他克魯茲，周二大部分地區將為多雲，最高氣溫將在60華氏度上下。聖他克魯茲山脈的

最低氣溫將在40華氏度左右，並有可能出現小雨。