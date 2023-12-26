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關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

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關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

記者王子涵╱舊金山報導
加州明年調漲最低薪資，醫療行業從業者的工資也將在明年6月起提高到每小時18元。(Unsplash/Hush Naidoo ）
加州明年調漲最低薪資，醫療行業從業者的工資也將在明年6月起提高到每小時18元。(Unsplash/Hush Naidoo ）

即將進入2024年，一系列新通過的加州州法將生效，從最低時薪到置換蘑菇。以下是新年對公眾影響最大的六項新法。

最低工資上漲

最引人矚目的是加州提高了最低工資的標準。從明年1月1日起，所有行業雇員的時薪將提高到每小時16元。從4月1日起，快餐行業的雇主須向工人支付最低每小時20元的工資。

醫療行業從業者的工資也將在明年6月起提高到每小時18元，並在2033年6月提高至每小時25元。

下班後吸食大麻

根據1月1日新生效的法律規定，當雇主發現員工在工作之餘吸食大麻時，禁止雇主對員工實施歧視或處罰。但在就業篩查期間該情況會被豁免。這項法案將某些特定行業的雇主排除在外，如建築行業。

垃圾收費

（Junk Fee, 不是指清理垃圾的費用）

一項旨在禁止某些可疑營銷行為的法律將保護消費者的權益，如用欺騙性的低價吸引顧客，然後又附加額外的費用。這在Airbnb等應用程序上十分常見。房東常常在顧客預定後，增加高額的清潔費和服務費等。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在一份聲明中表示，這些「垃圾收費」讓誠實經營的公司處於不利地，欺騙性費用讓消費者無法在一開始得知最終被收取的費用。

據悉，加州是全國首個擁有有效立法解決這一問題的州。法案將在明年7月1日生效。

加州金雞油菌被列為州官方蘑菇。（取自加州兒童科學網）
加州金雞油菌被列為州官方蘑菇。（取自加州兒童科學網）

加州官方蘑菇

由聖荷西民主黨州眾議員卡拉（Ash Kalra）發起的一項法律，將加州金雞油菌（California Golden Chanterelle）列為州官方蘑菇，意在促進對蘑菇的欣賞、教育和研究。

在今年的立法會議上，代表舊金山的加州參議員威善高（Scott Wiener）未能將致幻蘑菇合法化。

由加州眾議員楊馳馬提出的一項新法將於7月1日生效，將禁止擁有兩處以上出租房產的房...
由加州眾議員楊馳馬提出的一項新法將於7月1日生效，將禁止擁有兩處以上出租房產的房東，向租客收取超過一個月租金的押金。（NBC電視畫面）

降低租賃押金

由加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）提出的一項新法將於7月1日生效，將禁止擁有兩處或以上出租房產的房東，向租客收取超過一個月租金的押金。他表示，加州一些房東要求租客繳納三個月的押金，導致許多家庭無法租到他們本可以支付的起的房子。

「這樣做法的結果是，房東失去了好的租客，而租客也只能在擁擠、不安全或離工作或學校遠的社區居住。」

更多病假

SB 616新法規定，加州所有雇主每年至少給員工5天或40小時的病假。此前的規定為3天或24小時。然而加州各縣的要求又不盡相同，這給一些大型企業帶來麻煩。此次新法統一了全州的政策。

加州 房東 租客

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