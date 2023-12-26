灣區捷運董事會主席 李正元卸任：肯定過去一年成就

李正元卸任灣區捷運（BART）董事會主席，並對過去一年的成就感到驕傲。(本報檔案照)

灣區 捷運（BART）董事會日前進行主席與副主席的換屆選舉。現任華裔主席李正元（Janice Li）期滿卸任。經過投票 ，來自第九區的杜夫（Bevan Dufty）當選新一屆董事會主席，副主席由弗雷（Mark Foley）連任。

李正元2018年首次被選入BART董事會，成為該組織首位亞裔 女董事，也是首位少數族裔同性戀女主席。李正元出生於香港，會講普通話和粵語，2022年11月在沒有競爭對手的情況下再次當選BART董事會成員。

她對BART在過去一年取得的成就感到驕傲，包括車票電子化、準時率逾90%、增加夜間服務、加派BART警員提供安全保障，以及100%可負擔住房項目等。

杜夫在當選後表示，這是他公共服務的第48年，而來到灣區已30年。他將確保更多的年輕人選入委員會，了解BART的工作流程，並持續支持執行團隊、小商業和社區，確保BART持續的發展。

當天投票前，來自第一區的委員艾倫（Debora Allen）及第六區埃慕思（Liz Ames）提出替代選舉的提案，以達到更公平的選舉模式。艾倫表示，自2011年起，來自第一區的代表從未被推舉為董事會主席，與之對應的是第二區擔任過兩任主席、第三區三任，其他區各有一任。她認為，董事會需考慮候選人所代表的區域，實現更公平的董事會。

在該提案中，埃慕思推薦艾倫為主席候選人。臨時提案未得到其他委員的支持，包括李正元和弗雷在內的其他委員，都一致推舉杜夫為新任主席，並獲得通過。

前董事會主席、第三區委員薩爾茨曼（Rebecca Saltzman）表示，深刻了解董事會主席所擔當的責任，即代表BART為公眾提供更好的公共服務體驗。「董事會需選出能夠代表BART的最佳人選，來自哪區則並不重要」。