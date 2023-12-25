聯合廣場聖誕樹 被掛巴勒斯坦旗

一名抗議男子爬上聖誕樹，將標語「解放巴勒斯坦」掛在聖誕樹上。（取自X平台）

巴勒斯坦 支持者日昨在舊金山 聯合廣場舉行了抗議活動。其中一名抗議者爬上廣場中心的聖誕樹，懸掛巴勒斯坦旗，導致樹上多個裝飾物掉落，聖誕樹遭到損毀。警方拘捕了包括爬樹者在內的四人，聯合廣場的滑冰場也被迫關閉數個小時。

數百名抗議者23日在舊金山市中心商圈聚集，呼籲以色列與哈瑪斯雙方停戰。人群中還有要求舊金山地檢處撤銷在上個月封鎖灣區 大橋的抗議中被逮捕的78名抗議者的罪名。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle) 的報導，抗議人群在下午2時左右到達聯合廣場，警方也隨即到達現場。據警方表示，部分抗議人群出現「毀壞公物等破壞性行為」。

包括兩名成年男性、一名成年女性和一名未成年人被當場逮捕。他們的罪名包括拒捕、故意毀壞財務重罪、毆打致人重傷、盜竊罪等。

警方在當天下午4時發表公告，要求公眾避免經過聯合廣場區域。一段在社交媒體上熱傳的視頻顯示，一名抗議男子爬上聖誕樹的頂端，並將標語「解放巴勒斯坦」掛在聖誕樹上。

警方的逮捕更是點燃了抗議活動。大批抗議者試圖阻攔警車離開，人們喊著「丟臉、羞恥」的口號。在十幾名警員步行的護送下，載有被捕抗議者的警車才離開現場。

以哈衝突至今，已經造成超過1200名以色列人，以及2萬名巴勒斯坦人的死亡，並引發全世界範圍內的抗議活動。11月亞太經濟合作組織APEC峰會在舊金山舉行期間，抗議人群將灣區大橋封鎖，導致交通癱瘓數個小時。地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）向78名被逮捕的抗議者提出公訴，罪名包括非法集會、拒絕解散等。