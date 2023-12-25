聯合廣場聖誕樹 被掛巴勒斯坦旗
巴勒斯坦支持者日昨在舊金山聯合廣場舉行了抗議活動。其中一名抗議者爬上廣場中心的聖誕樹，懸掛巴勒斯坦旗，導致樹上多個裝飾物掉落，聖誕樹遭到損毀。警方拘捕了包括爬樹者在內的四人，聯合廣場的滑冰場也被迫關閉數個小時。
數百名抗議者23日在舊金山市中心商圈聚集，呼籲以色列與哈瑪斯雙方停戰。人群中還有要求舊金山地檢處撤銷在上個月封鎖灣區大橋的抗議中被逮捕的78名抗議者的罪名。
根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle) 的報導，抗議人群在下午2時左右到達聯合廣場，警方也隨即到達現場。據警方表示，部分抗議人群出現「毀壞公物等破壞性行為」。
包括兩名成年男性、一名成年女性和一名未成年人被當場逮捕。他們的罪名包括拒捕、故意毀壞財務重罪、毆打致人重傷、盜竊罪等。
警方在當天下午4時發表公告，要求公眾避免經過聯合廣場區域。一段在社交媒體上熱傳的視頻顯示，一名抗議男子爬上聖誕樹的頂端，並將標語「解放巴勒斯坦」掛在聖誕樹上。
警方的逮捕更是點燃了抗議活動。大批抗議者試圖阻攔警車離開，人們喊著「丟臉、羞恥」的口號。在十幾名警員步行的護送下，載有被捕抗議者的警車才離開現場。
以哈衝突至今，已經造成超過1200名以色列人，以及2萬名巴勒斯坦人的死亡，並引發全世界範圍內的抗議活動。11月亞太經濟合作組織APEC峰會在舊金山舉行期間，抗議人群將灣區大橋封鎖，導致交通癱瘓數個小時。地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）向78名被逮捕的抗議者提出公訴，罪名包括非法集會、拒絕解散等。
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