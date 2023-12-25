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舊金山聖誕節 仍有好去處

編譯組╱綜合報導
聖誕節觀看49人隊比賽是不錯的選擇。（美聯社）
聖誕節觀看49人隊比賽是不錯的選擇。（美聯社）

舊金山民眾一般選於聖誕節出遊探親。因此佳節期間，舊金山城內一片冷清。不過留在舊金山過節民眾，或來自遠近的遊客，仍可享受充滿地方風味，包括那些仍對外開放營業的餐廳、電影院、景點。

中國菜

美國猶太人一般習慣選聖誕節前往中國餐廳聚餐。舊金山許多名聞遐邇的中國餐廳聖誕佳節時都開放營業，民眾可以大飽口福。這些餐廳包括華埠的園林點心 (House of Dim Sum) 、華埠的洪記麵家 (Hon′s Wun-tun House) ，以及米慎區的大燈籠餐廳(Big Lantern)等 。

舊金山動物園

舊金山動物園全年無休，對外開放，聖誕佳節亦不例外。不過舊金山動物園過去發生一次不幸意外，那就是2007年聖誕節時，動物園一隻老虎跳出柵欄，傷及三名遊客，其中一人不幸受害。舊金山動物園經此事件後，特別加強意外防治，也同時加強監管老虎猛獸，保護遊客安全。

海洋灘 (Ocean Beach) 大浪

根據衝浪預測網站website Surfline，如果舊金山大霧消失的話，民眾可以在市區海洋灘 (Ocean Beach) 觀賞到高達20呎的大浪。日落區民眾經常邀請全球職業衝浪高手於冬季到舊金山海洋灘表演衝浪。

洛喜劇院 (The Roxie Theater)

舊金山洛喜劇院今年聖誕節放映的影片「黑金企業」(There will be Blood) 有點不合佳節氣氛，不過仍不失為一個大膽的決定。影片放映時間為聖誕節當天晚上6時40分。

觀看49人隊球賽

聖誕節期間，大部分舊金山酒吧都停止營業。少數例外如Blackthorn酒吧稱，將於當天下午4時30分開店營業，讓民眾可以一邊痛飲啤酒，一邊觀看49人隊出戰巴提摩爾烏鴉隊 (Baltimore Ravens)，另外The Hyde Out on Hyde 亦將於聖誕節當天下午2時開放營業，讓民眾享受啤酒與美式足球。49人隊目前於全國美式足球聯盟表現最佳的一個球隊。

舊金山動物園全年無休，聖誕節照常開放。（本報檔案照）
舊金山動物園全年無休，聖誕節照常開放。（本報檔案照）

舊金山 聖誕節 動物園

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