舊金山聖誕燈飾 火樹銀花免費看

由舊金山本地藝術家創作的燈飾作品「纏繞」在金門公園的Peacock Meadow展出。（取自舊金山公園聯盟網站）

從最高峰的Salesforce塔，到金門公園的「火樹銀花」，舊金山 人在進入年末後便開始裝點著前門後院，完成自己的年度燈飾作品。24日平安夜當晚，五顏六色的燈光照亮了節日下的城市。家家戶戶電力全開，吸引遊客駐足拍照的同時，也有和鄰居一決高下的意味。如果你也對聖誕燈飾感興趣，以下幾處是不能錯過的拍照打卡地。

舊金山當地藝術家加德肯（Charles Gadeken）的燈飾作品「纏繞」（Entwined），在今年冬天第四次來到金門公園的Peacock Meadow展出。這一作品曾在火人節上亮相。

燈飾由類似方糖的LED燈組成，並會跟隨音樂改變顏色。該作品在2020年首次亮相。在今年最新的作品中，加德肯增加了一顆倒下的樹，以及可以供遊客掃描的QR碼，以控制燈光顏色。展出從7日開始一直延續到明年4月。如果還沒來得及觀看，不用擔心會錯過。

當人們經過Felton街時，肯定會發現一戶被小黃人（Minions）佔領的房子。Felton街1543號房子的主人從20世紀40年代起就開始了裝扮聖誕燈飾的傳統，現在已經來到了第三代。

從圍欄外的海報上還得知，房屋現任主人在10年前和自己的兒子開始擴展燈飾的豐富內容。今年的展出包含14個充氣玩偶，以及兩個超過16呎的小黃人，稱得上是舊金山歷史最悠久的聖誕燈飾展覽之一。

房主表示，一周前一位80歲的老太太經過這裡，說還記得他與自己祖父裝飾院子的場景。

位於卡斯楚街68號的聖誕燈飾絕對是平安夜最熱鬧的景點之一。數以百計的燈串、天鵝絨蝴蝶結、發光的麋鹿圍繞著房子正中央的巨型聖誕老人，堪稱最經典的佈置。

房子外往往會排起等待拍照的長隊。相比夜晚，黃昏是最佳拍照的選擇。

如果你喜歡經典卡通片「貓和老鼠」（Tom and Jerry），位於21街2650號的燈飾肯定不會讓你失望。在過去的20年里，這座房子的主人堅持用貓和老鼠作為燈飾的主題。

房頂上的兩支巨型的聖誕襪，以及門前掛滿裝飾和禮物的聖誕樹，會讓小朋友留下一個完美的節日記憶。