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花數百萬移居 芳草島沒雜貨店

編譯陳盈霖／綜合報導
舊金山芳草島（Yerba Buena Island）。(取自開發商官網)
舊金山芳草島（Yerba Buena Island）。(取自開發商官網)

舊金山標準報報導，舊金山芳草島（Yerba Buena Island）自2015年約100名租戶遭驅逐出前海軍住宅以來，豪華的公寓大樓The Bristol居民，是第一批在這片0.9平方哩土地上安家的人，他們花費數百萬元，在一個連零售店都沒有的島上居住。

據悉該島是連接屋崙（Oakland）和舊金山市中心間海灣大橋（Bay Bridge）一個出口，近年來逐步規劃、興建，道路小徑均重建。The Bristol公寓大樓有124個單位，是島上目前唯一公寓，但價格不菲。那裡一個Studio的單位價值59萬9000元，公寓停車位價值11萬5000元。

銷售該公寓的Compass資深管理主任西斯伍德（Krysen Heathwood）表示，公寓於2022年6月開幕以來，已賣出49個套屋。他們計劃興建更多住房單位。「你距離城市僅七分鐘車程，但可住在這個令人驚嘆的村莊，周圍是大自然。」他說。

根據國家公園管理局，該島曾被稱為「山羊島」（Goat Island），因那裡飼養著成群山羊，1870年代也是軍事哨所。

2022年9月花費近190萬元買下The Bristol一套兩房公寓的66歲退休整形外科醫師利斯（Jack Lease），十年前從芝加哥搬到納帕谷（Napa Valley）的楊特維斯（Yountville），隨著他的帕金森症惡化後，決定搬到規模較小的公寓。「這太完美了，這裡有像楊特維斯那樣的綠地，且離城市很近。」

他說，他通常從金銀島搭乘渡輪到舊金山，從距離渡輪僅幾步之遙的伍蘭市場（Woodlands Market）採購。交通擁堵時，也可在20中內開車抵達101號高速公路口。

退休消防員克勞斯（Derek Krause）、電玩巨頭招聘總監李麥克（Michael Lee）等人，都花費近200萬元買下公寓單位。李說，他可輕鬆前往金銀島上的餐廳和酒吧，然後搭乘Muni巴士到舊金山。

Compass明年將在該島上銷售名為連排公寓（The Townhomes）的獨立住宅。發言人庫利（Brian Cooley）表示，這些房屋售價從340萬至600萬元不等。此外還有單層「莊園規模」的The Flats，價格從350萬至900萬元不等。上述兩個計畫都將於2024年春季完工。

舊金山 退休 屋崙

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