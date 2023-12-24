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勞工代表抗議LEVI'S 壓迫土耳其工人

記者楊逸辰／舊金山報導
勞工組織代表舉牌站在Levi's大樓前抗議。（記者楊逸辰／攝影）
勞工組織代表舉牌站在Levi's大樓前抗議。（記者楊逸辰／攝影）

多位勞工組織代表23日聚集在舊金山Levi's廣場，抗議牛仔褲大廠Levi's壓迫旗下土耳其工廠Özak Tekstil的工人權利，並禁止當地工人組織獨立工會。

這批抗議組織是由工黨共同前線委員會成員、勞工記者澤澤爾（Steve Zeltzer）帶頭組成。他接受採訪時表示，Levi's旗下土耳其工廠Özak Tekstil中的工人們想要組織一個獨立工會，但工廠和政府並不允許他們組織。

他說，公司不允許工人組織獨立工會是十分荒誕的，這些工人在組織工會的過程中被當地警察襲擊，政府更是不允許他們擁有自己的工會。「超過100名工人被捕，他們被以非常強硬的手段對付，」澤澤爾說，「我們認爲作爲這些工人的民主權利，他們應該可以組建任何他們想要的工會，而不是被迫加入指定的工會。」

除此之外，當地工人也存在被剝削的情況。「他們必須每天工作20個小時，工作條件相當於奴隸一樣，」澤澤爾說。

目前工廠的工人們已與各勢力抗爭了超過30天，保持著罷工狀態。澤澤爾認為，這些工人們需要國際範圍的支持。目前，Levi's已經和當地工人們成立的新工會溝通。澤澤爾等人認為Levi's應該要求當地工廠不去剝奪這些工人自行組建工會的權利。「Levi's自稱他們為環境、人權和勞工的利益著想，説他們自己以人為本，他們就應該去尊重這些工人。」

勞工 土耳其 舊金山

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