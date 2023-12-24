金山2候選人拜會中華總會館 喊增市府、警局華裔代表

舊金山市長候選人羅瑞德拜會中華總會館，並與總董和主席團主席等合影。（記者劉先進 ／攝影）

中華總會館商董月會23日舉行，舊金山 市長候選人羅瑞德（Daniel Lurie）及第三區市議員候選人黎慧心（Sharon Lai）到場拜會。兩人致詞都不約而同提及，如何增強公共治安。羅瑞德說，在警局和市府中增加華裔 代表，理解華埠 聲音和訴求，更好滿足社區需求。黎慧心說，須雇請更多會說中文的警員，加強政府部門的雙語溝通能力，幫小商戶爭取應有的權益。

舊金山高等法院法官湯普森（Patrick Thompson）、中華總會館總董黃國康、主席團主席李燦桐、張耀廷，謝躍池、馬金權、楊國興及通事劉榮浩等也出席活動。

羅瑞德表示，他在舊金山出生長大，但對金山的發展方向並不滿意。他說，若當選市長，希望清理遊民帳篷，清潔街道，逮捕和起訴毒販，「如果金山可以為Dreamforce峰會、亞太經合組織峰會（APEC）清潔街道，就應該一年365天清潔街道。」

舊金山市長候選人羅瑞德表示，應該讓市府高層有華裔代表，為社區提供亟需的資源。（記者劉先進 ／攝影）

羅瑞德表示，希望設立足夠的庇護所床位，舊金山將終結遊民帳篷。一旦清理街道，就能恢復旅遊業。舊金山還需擁抱商界，幫助小企業更容易在華埠開展工作。針對公共安全問題，應該讓警方高層、市長辦公室的最高層，都有華裔代表，走出去為社區提供亟需資源。

香港第一代移民黎慧心的競選理念是，建設一個更安全、凝聚力更強大的舊金山。她說，自己上世紀90年代獨自從香港移民來美，從事公共服務15年之久，曾擔任過公務員，政府管理缺乏有能力和幹實事的人，「我們要謹慎小心的處理嚴重的赤字問題。」

金山第三區市議員華裔候選人黎慧心說，應雇請更多會說華語的警員，加強政府部門的雙語溝通。（記者劉先進 ／攝影）

黎慧心說，增強公共安全，必須加強警員人手和資源，關鍵是是雇請更多會說中文的警員，以方便溝通，理解社區訴求，「不只是警局說中文的人少，好多政府部門的雙語溝通能力不足，導致服務不是太有效，小商戶難以爭取應有的權益。」

她說，金山經濟的支柱之一就在第三區，經濟復甦不僅涉及金融區的復甦，包含華埠的第三區復甦也至關重要。她認為，「我們需要有工作經驗的人，撥亂反正，復甦經濟。小商戶會面對不公平的政策對待。如果不支持他們，經濟很難復甦。我除了擔任公務員，也在商界工作，理解商戶困難。」

黎慧心說，十幾年前，市議會、市府等部門，華人代表比現在多。如今，華人代表聲音減少，華埠爭取應有的服務很困難，有時要溝通多次，才能有反應。希望有更多人代表華裔社區聲音，爭取權益。