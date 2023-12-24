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矽谷國會議員競爭激烈 人口結構反映優勢

編譯組／綜合報導
政治觀察家說，人口統計數據反映出聖荷西前市長李卡多、聖他克拉拉縣議員史密提恩和眾議員羅達倫（如圖）將成為加州第16國會選區領跑者。（美聯社）
政治觀察家說，人口統計數據反映出聖荷西前市長李卡多、聖他克拉拉縣議員史密提恩和眾議員羅達倫（如圖）將成為加州第16國會選區領跑者。（美聯社）

爭取矽谷聯邦眾議員艾許（Anna Eshoo）退休後遺下的席位，是本季競爭最激烈、關注度最高的選舉之一。距離投票還有不到50天的時間，「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）認為，該選區的人口結構可能會顯示出哪些候選人具有優勢。

自從艾許11月宣布退休以來，十多位政治家都抓住了這個千載難逢的機會，想在國會中代表矽谷。一些人已為這一時刻準備了多年，而另一些人則在幾天之內就要召集一場競選活動，開始在明年3月5日的初選中競爭。由於籌款和競選的時間很短，政治觀察家和顧問表示，知名度和手頭的資金至關重要。

根據政治諮詢公司Axial Media and Communications的創始人帕維茨沙希（Brian Parvizshahi）對州務卿提供的選民檔案進行的數據分析，加州第16國會選區，包括聖他克拉拉縣和聖馬刁縣的大片地區 ，那裡選民年齡更大、更富有、更白人。

帕爾維茲沙希說，根據以往初選的選民人數，預計21.5萬至24萬人將在初選中為這一席位投票。在這些可能的選民中，約68%是白人，67%年齡在50歲以上，亞裔和太平洋島民（AAPI）人口比率顯著，約占可能投票選民的22%。

政治觀察家說，這些人口統計數據反映出聖荷西前市長李卡多（Sam Liccardo）、聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）和眾議員羅達倫（Evan Low）將成為領跑者。

帕爾維茲沙希說：「他們都曾當選過公職，都有一定的知名度，而且都有足夠的財力支持。」

他說，李卡多可能擁有最高的知名度和在科技界的影響力，這對這個矽谷席位至關重要。史密提恩已在該選區任職數十年，並在疫情期間挺身而出。羅達倫成功地在他身後建立了龐大的政治機器，22%的亞太裔選民也為他帶來了巨大的優勢。

聖荷西是矽谷最大的城市，占可能投票選民的三分之一。

長期政治觀察家、聖荷西州立大學名譽政治學教授格爾斯頓（Larry Gerston）說，這三人不但知名度最高，他們的競選捐款似乎也是最多的，有數十萬美元用於宣傳他們的名字。

據李卡多的競選團隊稱，截至12月19日，他的捐款已超過110萬美元。史密提恩在過去幾年中慢慢積累了超過68萬美元的捐款。羅達倫在宣布參選後的48小時內就獲得了30萬美元。

格爾斯頓告訴「焦點報」：「選民們正在尋找一個支持選擇權、同性戀權利、全民醫療保健的人，所有這些都是優秀的進步、自由的民主黨人所相信的。（李卡多的）政治傾向於中間派，我不知道他是否適合。」

但帕維茨沙希並不同意。該選區大部分可能的選民都是登記在冊的民主黨人，占58%，但也有17%的選民是共和黨人，21%是獨立選民。他說，正因如此，財政溫和的候選人可以吸引無黨派人士。「你必須討論不要浪費稅款的問題，因為整個灣區的人們都在為高昂的生活成本、通貨膨脹和就業保障而苦苦掙扎。你需要在短短的時間內推動這些問題，」他說。

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