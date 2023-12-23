總統初選 無黨派選民有3種方式投票

灣區選舉官員聯盟22日說，無黨派選民跨黨投票注意事項即將發出，圖為民眾正在投票。（記者劉先進 ／攝影）

灣區 選舉官員聯盟（Bay Area Votes）22日提醒，無黨派選民將在近期收到關於無黨派跨黨投票 的通知和申請的郵件，選民們應當積極參與每一次的投票，在總統初選期間尤為重要，所有選民都應該在選舉前行動起來，確保自己的選民登記 資訊（主要是地址和黨派）準確無誤。

灣區選舉官員聯盟表示，無黨派選民是指所有未登記為有參選資格的政黨的選民，他們可以在以下三個政黨的選票中擇一進行投票：美國獨立黨、民主黨或者自由黨。以下關於跨黨投票的通知，會為無黨派選民列出參加2024年3月5號總統初選投票的所有方式。

2024年3月5號的總統初選包括一項黨內總統初選，各黨派將通過這項選舉推選出他們的總統候選人來參加2024年11月的總統大選。除此以外，無論選民的黨派為何，每張選票上還將包括美國參眾兩院，州立法機構以及地方的選舉。

選舉聯盟的各選舉登記官員聯合發出呼籲：選民們應當積極參與每一次的投票，在總統初選期間這顯得尤為重要。所有選民都應該在選舉之前行動起來，確保自己的選民登記資訊（主要是地址和黨派）準確無誤。另外，所有無黨派選民，可以選擇跨黨投票，但當所選政黨不允許跨黨投票時，則需要重新登記；如果選擇以無黨派身分投票則不能參加總統初選的投票。

這將是加州第一次採用將政黨以及無黨派的選票寄給每一位已登記選民的做法。每一位選民都應當檢查自己的選民登記狀態，確保黨派歸屬或無黨派身分準確無誤，從而保證2月5日發出來的郵寄投票選票的準確性。選民們可以上網查詢https://registertovote.ca.gov/，選「檢視您的選民註冊狀態」。

無黨派選民可以按以下方法參加總統初選的投票。

一、獲取以下三個政黨之一的選票進行投票：美國獨立黨、民主黨、或自由黨。這三個政黨都允許選民在不更改黨派的情況下進行跨黨投票。

二、如果希望參加以下任何一個政黨的黨內初選，選民需要重新登記為該黨派：綠黨、和平自由黨或共和黨。這些政黨都不允許跨黨投票。

三、不採取任何行動。選民收到的選票將不包括總統初選，但包括所有其他適用的選舉。