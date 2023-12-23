我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

總統初選 無黨派選民有3種方式投票

記者劉先進 ／屋崙報導
灣區選舉官員聯盟22日說，無黨派選民跨黨投票注意事項即將發出，圖為民眾正在投票。（記者劉先進 ／攝影）
灣區選舉官員聯盟22日說，無黨派選民跨黨投票注意事項即將發出，圖為民眾正在投票。（記者劉先進 ／攝影）

灣區選舉官員聯盟（Bay Area Votes）22日提醒，無黨派選民將在近期收到關於無黨派跨黨投票的通知和申請的郵件，選民們應當積極參與每一次的投票，在總統初選期間尤為重要，所有選民都應該在選舉前行動起來，確保自己的選民登記資訊（主要是地址和黨派）準確無誤。

灣區選舉官員聯盟表示，無黨派選民是指所有未登記為有參選資格的政黨的選民，他們可以在以下三個政黨的選票中擇一進行投票：美國獨立黨、民主黨或者自由黨。以下關於跨黨投票的通知，會為無黨派選民列出參加2024年3月5號總統初選投票的所有方式。

2024年3月5號的總統初選包括一項黨內總統初選，各黨派將通過這項選舉推選出他們的總統候選人來參加2024年11月的總統大選。除此以外，無論選民的黨派為何，每張選票上還將包括美國參眾兩院，州立法機構以及地方的選舉。

選舉聯盟的各選舉登記官員聯合發出呼籲：選民們應當積極參與每一次的投票，在總統初選期間這顯得尤為重要。所有選民都應該在選舉之前行動起來，確保自己的選民登記資訊（主要是地址和黨派）準確無誤。另外，所有無黨派選民，可以選擇跨黨投票，但當所選政黨不允許跨黨投票時，則需要重新登記；如果選擇以無黨派身分投票則不能參加總統初選的投票。

這將是加州第一次採用將政黨以及無黨派的選票寄給每一位已登記選民的做法。每一位選民都應當檢查自己的選民登記狀態，確保黨派歸屬或無黨派身分準確無誤，從而保證2月5日發出來的郵寄投票選票的準確性。選民們可以上網查詢https://registertovote.ca.gov/，選「檢視您的選民註冊狀態」。

無黨派選民可以按以下方法參加總統初選的投票。

一、獲取以下三個政黨之一的選票進行投票：美國獨立黨、民主黨、或自由黨。這三個政黨都允許選民在不更改黨派的情況下進行跨黨投票。

二、如果希望參加以下任何一個政黨的黨內初選，選民需要重新登記為該黨派：綠黨、和平自由黨或共和黨。這些政黨都不允許跨黨投票。

三、不採取任何行動。選民收到的選票將不包括總統初選，但包括所有其他適用的選舉。

投票 選民登記 灣區

上一則

選聯邦眾議員遭除名 方文思告州府、促法院駁回

下一則

2毒販同意認罪協議免坐牢 聯邦法官拒絕接受

延伸閱讀

川普拖延戰術勝利 推翻大選案 特檢促速審 最高院駁回

川普拖延戰術勝利 推翻大選案 特檢促速審 最高院駁回
媒體曝光錄音 川普曾施壓地方官員勿認證大選結果

媒體曝光錄音 川普曾施壓地方官員勿認證大選結果
繼台北約談41人 再查赴陸旅遊 高雄18里長列被告

繼台北約談41人 再查赴陸旅遊 高雄18里長列被告
美墨總統熱線 加強邊境執法 白宮高層官員將赴墨商談

美墨總統熱線 加強邊境執法 白宮高層官員將赴墨商談
總統大選倒數 賴清德環島拼字 柯文哲回娘家拜票

總統大選倒數 賴清德環島拼字 柯文哲回娘家拜票

熱門新聞

長榮航空示意圖，與新聞無關。(本報系資料照片)

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

2023-12-19 09:03
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

2023-12-17 16:11
屋崙華人Gia 16日提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

2023-12-15 21:31
競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）

舊金山華女參選 竟因中文名被刁難

2023-12-16 21:39
舊金山有不少名人居住在普西迪歐岡（Presidio Heights），成為高價房市熱區。（取自地產業者Compass官網）

金山今年最貴的豪宅 3450萬出售

2023-12-22 17:45
Instagram帳戶Chef Smelly發布的視頻顯示，Lululemon店的玻璃門窗被撞得東倒西歪。（取自Instagram）

北加匪徒猖狂「為偷幾條褲子 開車猛撞店鋪」店損上萬

2023-12-21 21:11

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦