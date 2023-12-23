2毒販同意認罪協議免坐牢 聯邦法官拒絕接受

圖為田德隆街頭夜間露天毒品交易市場。(本報檔案照)

舊金山 市田德隆區(Tenderloin)以及市場街南邊(South of Market)是毒品 氾濫的地方。雖然聯邦有意嚴懲毒販，但地方檢察單位和公共辯護律師卻猛扯聯邦後腿。一名聯邦地區法官日前拒絕接受兩項地方檢察官提出的認罪協議(plea bargains)，因為那兩名毒販嫌疑人根本不用坐牢。

兩名從宏都拉斯(Honduras)偷渡入境的男子，涉嫌在田德隆區公開販售芬太尼(fentanyl)毒品，被警方逮捕。這種高效的人工合成鴉片(synthetic opioid)是舊金山破紀錄服毒過量致死的元凶。拜登總統和司法部長嘉蘭(Merrick Garland)稱芬太尼是美國的「頭號人民公敵」。

但是檢察官提出的認罪協議中，這兩名被告不用坐牢就被遣返回宏都拉斯。舊金山聯邦法院法官奧瑟普(William Alsup)認為，這種寬鬆的處置無法警惕效尤者，而且這兩人肯定很快又會回到舊金山繼續販毒，危害美國人民的生命。

舊金山紀事報今年稍早發布的調查報告指出，掌控田德隆區絕大多數販毒地盤的販毒集團(drug cartels)，網羅的街頭毒品交易人幾乎全是來自宏都拉斯的西利雅谷(Siria Valley)。

奧瑟普法官指出，這兩人必須先坐牢一段時間。否則他們回到宏都拉斯，就是給未來的毒販做榜樣：即使到美國來販毒被抓到也不會有重大後果。

但地方官員表示，過去加強逮捕毒販並給予坐牢懲罰，然後遞解出境的方式顯然已經失敗，舊金山才會落到今日的危機地步。而且舊金山宣告自己是庇護 城市(sanctuary city)，歡迎偷渡客的到來。如今卻要把這些要求政治庇護的人關進監牢，不符合舊金山的庇護政策，會讓移民社區的人對政府不信任。

另一位舊金山的聯邦地區法官多納托(James Donato)，本周也拒絕接受另一位販毒嫌犯的認罪協議，理由也是懲罰太過寬鬆。那名嫌犯也是來自宏都拉斯。