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雨量豐沛 加州水庫平均儲量達117%

舊金山訊
大雨過後，加州水庫儲量達平均水平117%。（美聯社）
大雨過後，加州水庫儲量達平均水平117%。（美聯社）

儘管本周整個灣區及北加州都下起了大雨，但加州主要水庫的水位仍基本維持穩定。當降水進一步轉移到南加地區後，水位預計將上升。

自2022年底和2023年初，大氣河流和風暴多次席捲加州以來，加州主要水庫的蓄水量一直居高不下，目前總蓄水量為歷史同期水平的117%。據統計，灣區自10月1日雨季開始以來，對水庫水位的影響十分有限。

在州府觀測的17個主要水庫中，有6個水庫自上周六至本周三上升了一個百分點，而蘇諾瑪湖上升了兩個百分點，總容量從57%提升到59%，為歷史平均水位的108%。

加州主要水庫的水位都至少達到了歷史平均水位的八成以上。該州最大的兩個水庫Shasta和Oroville的水位都超過了歷史平均水平。這與前一年的情況大相逕庭，當時大部分水庫的蓄水量都低於歷史平均水平的80%，最大的兩個水庫的蓄水量僅為平均水平的55%和57%。

水庫的水位不僅受到降雨量的影響，還受到該州春季積雪融化後的徑流以及水庫周圍地形的影響。加州水局官員也會從水庫中放水，以確保不會溢出。

儘管最近發生了暴風雨天氣，且氣象學家預測這個冬天將持續保持潮濕，但截止本周，全州的降雨量僅為歷史同期平均水平的55%。

加州 灣區 南加

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