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金山市府為APEC花1100萬加班費、700萬活動費

編譯組／綜合報導
舊金山APEC期間付出加班費逾1100萬元，派對應酬700萬元。（美聯社）
舊金山APEC期間付出加班費逾1100萬元，派對應酬700萬元。（美聯社）

舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，新公布的記錄顯示，11月舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，舊金山在警察和其他市政工作人員的加班費上花費了1100多萬元。為此次活動成立的一個特別委員會，則為國際領導人、外國政要、首席執行長和新聞界人士參加的活動支出了775萬元。

舊金山市總共籌集了2000多萬元的私人捐款，用於支付舉辦國際峰會的許多費用，其中包括拜登總統在Exploratorium博物館舉辦的豪華派對。另有137萬元用於市場營銷和印刷費用；113萬元用於為急救人員提供酒店；78萬5800元用於 「諮詢」（Consulting）；近74萬4000元用於 「外賓招待」（delegate hospitality）；50萬元用於模糊的「應急 」（contingency）類別。

約700萬元的捐款，其中包括來自貴騰賭場的460萬元，可用於償還該市的加班費用。總計近1130萬元加班費中，包括高達880萬元的警察加班費和超過90萬元的警長雇員加班費。

市長辦公室表示：「我們了解到，特別活動委員會可能會向市政府提供私人捐款中的剩餘資金，這樣市政府就可以用這筆資金來支付剩餘的APEC相關費用，其中包括加班費。」

市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）表示，市政府在預算過程中預留了1000萬元的儲備金，用於支付APEC加班費和相關城市服務費用。他補充說，現在說市政府是否超出預算還為時過早。

舊金山市的加班費還包括消防部門的近64萬元，和舊金山市政交通局的53萬多元。APEC特別活動委員會的其他最高支出包括40萬5000元的 「項目管理 」費用、30萬元的APECCEO峰會門票以及15萬元的行政支持費用。

據市政府官員估計，APEC峰會將通過酒店客房、餐廳餐飲和其他項目的消費，為舊金山市創造5000多萬元的經濟活動。

舊金山 APEC 預算

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