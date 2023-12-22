金山今年最貴的豪宅 3450萬出售

舊金山有不少名人居住在普西迪歐岡（Presidio Heights），成為高價房市熱區。（取自地產業者Compass官網）

舊金山 紀事報報導，今年3月，有不少名人居住的普西迪歐岡（Presidio Heights）一處豪宅以3450萬元售出。這是今年舊金山公開上市最高額房產交易。

這間位於3450 Washington St.上的豪宅有六間臥室、十間浴室，近1萬平方呎，最後售價比最初4500萬元的開價低了1000多萬元。根據房地產經紀商Compass Real Estate提供的數據，該房產上市約120多天才找到買家。

截至今年7月，舊金山售出第二昂貴的房屋是位於太平洋岡（Pacific Heights）一套擁有六房的豪宅，交易價格為2350萬元。

Compass數據稱，近幾個月舊金山價值數百萬元的房屋銷售比2023年更普遍，但當地房產經紀人表示，利率 上升使富有的買家也不願輕易出手，導致超級豪宅購買數量低於繁盛時期。

2021年和2022上半年，舊金山售價至少500萬元的房屋數量與其他掛牌上市的房屋數量同時激增。2021年9月至11月期間，舊金山有58套房屋售價至少超過500萬元，其中八間超過1000萬元。

2022年底至2023年初市場大幅放緩，很大原因是利率上揚。2023年9月至11月，舊金山僅29套售出的房屋價格超過500萬元，其中六套超過1000萬元。

Redfin表示，全國範圍內高端豪宅掛牌上市的數量仍攀升。該公司網站指出，2022年第3季至2023年期間，舊金山聖馬刁（San Mateo）縣出售此類房屋數量增加近10%。Redfin定義的豪宅，為大都會 地區中價值排名前5%的住宅。該機構並表示，2023年第3季全國售出的豪宅中，超過40%買家以全額購買，非豪宅比率僅為28%。