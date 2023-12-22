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防肺癌 馬世雲為東華醫院募得2.5萬

記者李怡╱舊金山報導
加州財務長馬世雲（右）與東華醫院輔助會、方創傑（左）家族肺部健康籌款募得2萬5000元，以促進社區肺癌早期檢測，並提高居民對肺部健康的認識。（記者李怡╱攝影）
加州財務長馬世雲（右）與東華醫院輔助會、方創傑（左）家族肺部健康籌款募得2萬5000元，以促進社區肺癌早期檢測，並提高居民對肺部健康的認識。（記者李怡╱攝影）

加州財務長馬世雲21日與東華醫院輔助會，共同為東華醫院與方創傑家族肺部健康籌款挑戰籌得了2萬5000元，並於當天在醫院內舉行支票捐贈儀式。

去年12月，知名僑領、東華醫院董事方創傑及家人發起了一項配捐計畫，旨在促進社區肺癌早期檢測，並提高居民對肺部健康的認識。 據2022年美國肺臟協會公布的數據，全國平均肺癌檢測率為4.5%。而東華醫院在同年為超過40%符合條件的病人進行了檢測，遠超過美國肺臟協會公布的數據。

籌款挑戰賽的目的不僅在於提高肺癌檢測率，也致力於向社區提供肺部健康教育，並開展更多工作。

東華醫院行政總裁張建清博士表示，衷心感謝加州財務長馬世雲及她的慈善夥伴Catwalk for Charitable Causes、東華醫院輔助會，以及方創傑及其家人的慷慨捐款。他們的支持為東華醫院提供了更多資源，讓符合條件的病人能夠接受肺癌早期檢測，對提升社區健康產生深遠影響。她說， 這筆捐款不僅鞏固 了東華醫院對社區的承諾，也提升了居民對肺部健康的認知水準。

馬世雲表示，東華醫院為舊金山市居民提供超過124年的優質醫療服務，是一間值得信賴的社區醫院。她對方創傑家族的慷慨捐贈深表感激，也全力支持他們發起的捐贈計畫。這一計畫使得東華醫院能夠擴大肺癌預防工作及檢測服務，讓更多有需要的居民受益，共同建設一個更健康的社區。

方創傑表示，肺癌是全國乃至全球女性的頭號癌症殺手。在五年前，美國每天有433人死於癌症。如今因早期發現研究和治療的進步，肺癌發生率下降了20%。他希望未來透過各項措施，繼續提高人們對肺癌預防和檢測的意識，以保護華裔社區健康。

東華醫院位於舊金山市華埠，是一間由社區擁有的非營利機構。東華醫院亦建立了一個獨特的醫療體系，以滿足服務區域及族裔的特殊醫療需求。醫療體系由多間家庭科及專科診所、門診中心及保健計畫所組成，為舊金山縣及聖馬刁縣的居民提供優質的醫療服務。 

如有意願參與東華醫院的配捐活動，請登錄www.chinesehospital-sf.org/lunghealthinitiative，或致電1-415-677-2470了解詳情。

加州財務長馬世雲（左三）21日與東華醫院輔助會，共同為肺部健康籌款籌得了2萬50...
加州財務長馬世雲（左三）21日與東華醫院輔助會，共同為肺部健康籌款籌得了2萬5000元，並於當天在醫院內舉行支票捐贈儀式。（記者李怡╱攝影）

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