捕蟹季再延 聖誕節吃不到鄧金斯蟹

加州的鄧金斯蟹商業捕撈時間再次推遲，為滿足顧客需求帶來了挑戰。（美聯社）

過去幾周，停泊在舊金山 47號碼頭的胡內斯（Matt Juanes）一直在為他的漁具和漁船處理雜務。在通常情況下，這位從事商業捕魚七年的全職漁民，本應在11月中旬啟航，開始加州 的鄧金斯蟹商業捕撈季節，但他向「舊金山觀察家」（San Francisco Examiner）表示：「我們不會在聖誕節 前出海，不可能。」

在過去的五年裡，為了保護在沿海覓食的座頭鯨（humpback whales），加州政府官員每年都會推遲開捕時間，今年推遲開捕的目的是防止鯨魚和棱皮海龜（leatherback sea turtles）被捕魚工具卷入。

加州漁獵廳（The Department of Fish and Wildlife）20日發布了一份最新的風險評估報告，證實了胡內斯的擔憂。報告將商業捕蟹的正式開始日期推遲到了新的一年。漁獵廳預計將於1月11日發布另一份最新評估報告。

雖然灣區的漁民和餐館都在努力支持州政府的保護工作，但鄧金斯蟹的延遲給滿足顧客需求帶來了挑戰，因為新鮮的漁獲一直是節日大餐的中心。

舊金山漁人碼頭Scoma's餐廳的總裁克里頓（ Tom Creedon） 說：「即使延遲開捕，我們也總能在聖誕節吃到螃蟹。但現在就是沒有。」

在通常情況下，漁船會在秋季從舊金山的碼頭起航，到附近的法拉隆（Farallones）灣捕蟹。根據太平洋漁業信息網絡數據庫的數據，加州漁民去年捕獲了價值約 5050 萬元的螃蟹。

現在，漁民們希望能在1月中旬出海捕撈，以挽回因錯過假日銷售而造成的損失。克里頓說：「如果我們不能達成某種漁民可以接受的解決方案，這將給社區帶來巨大損失。這些人中一部分只靠著每個蟹季過日子。」

胡內斯說，五年前第一次商業蟹季延遲促使他將積蓄投資到其他行業，以備不時之需。除了螃蟹之外，他還非常注重捕撈鮭魚，但這一行業也面臨挑戰。為了進一步增加收入，胡內斯還考取了船長執照，準備今年春天開始出海捕魚。此外，他還在碼頭出售剛下船的海鮮來換得一些經濟上慰藉。

一些餐館在等待本地捕撈季節開始的同時，不得不到其他地方尋找螃蟹，例如購買來自俄勒岡州和華盛頓州的螃蟹來供應他們的節日大餐。