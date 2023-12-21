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北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

應對暴風雨季 加州做好防洪準備

編譯組╱綜合報導
加州全州正在進行風暴季節準備工作。（美聯社）
加州全州正在進行風暴季節準備工作。（美聯社）

加州州長辦公室消息， 加州多個地區正面臨風暴威脅，將持續到下周的潮濕天氣。州府正在分享多語言資源，通過 「Listos California 」部署社區組織網絡，並強調正在開展的其他工作，以為風險社區未雨綢繆。

暴風雨季節可能會帶來不可預測的惡劣天氣條件，因此保持信息暢通、製定應急計畫，並遵循地方當局的指導來應對這些天氣事件中可能出現的挑戰，非常重要。

加州人可以通過 Listos California 註冊一個五課時的短信課程，以了解在洪水、大風、泥石流和其他風暴影響之前、期間和之後應該做些什麽，課程有英語、西班牙語、苗語（Hmong）和旁遮普語（Punjabi）版本。發送短信 「CAWINTER 」到20202即可報名。

今年，加州在易受災社區預置了更多的抗洪物資，其中包括220萬個沙袋。州-聯邦洪水行動中心為全州的季前應急響應協調會議提供了支持。水資源廳（Department of Water Resources）今年迄今已為全州23個縣的38個城市、部落合作夥伴、墾區和機構提供了抗洪培訓。

州長與議會合作，在最新的預算中投入了總計4億3600萬元的資金，用於支持洪水響應和保護社區免受未來洪水影響的項目，其中包括今年秋季提供的9500萬元資金，用於修復堤壩、提高洪水分流和補給能力，以及支持受今年創紀錄洪水影響的社區。

州政府正在採取的其他措施有：

州長簽署了一項緊急措施，以加快關鍵的堤壩升級，並加快Pajaro河洪水風險管理項目的建設，同時保持重要的環境和水質保護。州長此前已於 2021 年和 2022 年簽署立法，為該項目預支資金，並承擔高達 100% 的非聯邦支出。

水資源廳、美國墾務局（U.S. Bureau of Reclamation）和美國陸軍工程兵團（U.S. Army Corps of Engineers）正在密切協調，以確保該州的水庫有足夠的泄洪空間來應對第二年的洪水情況，同時盡可能多地蓄水，以便在 2024 年晚些時候供水。

水資源廳支持根據預報進行水庫運行 (FIRO) 評估，該評估利用改進的天氣和水量預報幫助水庫運營商決定何時放水或蓄水。

來自由水資源廳和學術夥伴合作開發的工具和研究的預測預警數據，有助於合作機構和公眾及時了解風暴期間潛在的洪水威脅，並為應急響應工作提供信息。

民眾可訪問國家氣象局（National Weather Service）網站來了解您所在地區的當前天氣模式。

洪水 加州 預算

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