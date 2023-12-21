前阿拉米達縣檢察官威利 任金山縣警監察長

威利（右）宣誓就職儀式，由前舊金山市長勃朗（左）監誓。（記者李怡╱攝影）

前阿拉米達縣資深檢察官威利（Terry Wiley）20日獲任舊金山 縣警總監察長。任命儀式在舊金山市政廳舉行，由前舊金山市長勃朗（Willie Brown）監誓。威利成為了縣警局有史以來第一位監察長，負責不當行為調查與問責工作；此職位的年薪約23萬6000元。

選民呼籲對舊金山縣警局進行監督三年後，以及選出民事監督委員會一年多後，縣警局任命了威利任職，以監督對縣警局的調查和審計。此職位在全國範圍內有36名申請人。

威利表示：「我很高興能夠迎接就任監察長職位的挑戰，並建立一支強大專業的監察長辦公室團隊。 感謝家人、同僚以及所有支持者。 在未來我的辦公室將以公開透明、公平、正直和誠實的問責制為主體。 我堅信，問責制是維持公眾對我們刑事司法系統和縣警辦公室刑事司法信任的關鍵。 我們有責任確保在我們的監督下，採取的每一項行動都體現這些價值觀，並服務於社區的最大利益。 舊金山市和縣值得設立一個以誠信、問責、公開透明、客觀、獨立和保密原則為指導的監察長辦公室。 我的承諾是創造一個讓每個人都受到應有的尊嚴和尊重的環境。」

威利在聖荷西長大，就讀於柏克萊加大 。1990年，他在阿拉米達縣地檢處開始了檢察官職業生涯，期間他參與了針對四名屋崙 警察的腐敗指控，即「騎士」案。「騎士」案涉及屋崙一群警察，在長達一年時間裡犯下的從綁架到襲擊等一系列罪行，威利因騎士案件聞名司法界。

縣警局長宮本（Paul Miyamoto）表示：「威利的就任是支持我們實現共同的目標，面向整個社區實現透明度、責任追究、持續改進，這些是我們希望實現、達到並持續的目標。憑藉威利33年的經驗和在阿拉米達縣地檢處的豐富經驗和知識，我們非常有信心將公平公正調查的關於包括我們的成員、承包商在內的指控。」