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舊金山選務處退讓 華裔中文名規定放寬

記者劉先進╱舊金山報導
林灼世找到一張1975年給林西河總堂奉香油2元的小票，上面有他的中文名，獲得選務處通過。（林灼世供圖）
林灼世找到一張1975年給林西河總堂奉香油2元的小票，上面有他的中文名，獲得選務處通過。（林灼世供圖）

舊金山選務處今年採取新規，要求候選人提交證據，證明過去兩年在公共場合使用中文姓名。因為難找到合適證據，此舉被不少華裔候選人視為刁難，他們打算在20日聚會示威。此事本周迎來轉機，華裔參選人徐加儀（Jade Tu）20日說，在華裔市府律師邱信福(David Chiu)辦公室的溝通幫助下，選務處決定讓她填寫補充表格，相當於退讓，並採納此前被拒絕的證據，認可母親作證她曾使用中文名；另一參選人林灼世（Laurance Lem Lee）則以一張48年前給林西河總堂奉香油2元的小票，獲得選務處的認可。最終，華裔候選人取消集會。

數個亞裔候選人向本報確認，選務處的表格包含候選人家庭成員聲明或自我聲明，確認候選人出生以來一直使用中文名，且無法提供其他文件證明。這也意味著，多位華裔候選人的中文名，可出現在3月5日初選的中文選票上。

舊金山有22%的人口為華裔。若華人選擇中英雙語選票，選票上顯示候選人中、英文名，此舉可吸引選民眼球。

競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的徐加儀說，她此前提交過母親的證詞和自己的名片，選務處說證據不足夠，她一度考慮使用數月前簽發的到中國的簽證，但不確定是否符合要求，她致電邱信福辦公室，對方表示願意幫忙，很感激他們的介入幫助。

選務處給了徐加儀兩份補充表格（supplemental form），分別是「候選人的自我聲明」，上面寫明，「如果是出生時收到漢字姓名的候選人，無法獲得家庭成員關於該姓名的聲明，且無法提供支持使用姓名的其他文件，可使用此表格。」另一份表格為「家庭成員聲明」，表格解釋說︰「如果你是一名候選人，需要家庭成員聲明你在出生時獲得了一個中文姓名，而你又無法提供其他文件證明使用姓名，請使用此表格。」

競選舊金山民主黨縣中央委員會席位的華裔林灼世（Laurance Lem Lee），在社區頗為知名，曾參與罷免舊金山教委。他說，得知選舉新規後，提交了世界日報印有他中文名的報紙照片，但選務處說，那份報紙還不到2年，而是20個月內的，不符規定。花了三天時間，他找到了一張1975年給林西河總堂奉香油2元的小票，上面有中文名「灼世」，才獲得選務處的認可。

林灼世說，許多華裔父母都會給孩子保留承載情感的物品，這份小票是和父親的大學論文放在一起的，「一開始我覺得不重要，直到有人和我解釋漢字的具體內容，才知道很關鍵。」

林灼世表示，他理解新規是為解決問題，但讓人很受傷。還要考慮到，父親當年放棄名字，作為「紙兒子」遠赴美國。「當我第一次遞交，選務處說證據不足時，我都氣瘋了，因為要花費時間和精力去證明，希望選務處修正規定，因為11月選舉在即，不能讓華裔為中文名的權利，花費太多精力戰鬥。」

競選高等法院法官的韓裔姜明振（Jean Myungjin Roland）對本報說，她提交了印有中、韓文姓名的舊護照相片，以及上述補充表格，「暫時還沒有得到選務處的官方確認。但他們回覆說，補充表格本身應該足夠證明我使用過中文名。」

圖為選務處提供給徐加儀的自我聲明表格，證明曾自出生就使用中文名。（徐加儀供圖）
圖為選務處提供給徐加儀的自我聲明表格，證明曾自出生就使用中文名。（徐加儀供圖）
林灼世找到一張1975年給林西河總堂奉香油2元的小票，上面有他的中文名，獲得選務...
林灼世找到一張1975年給林西河總堂奉香油2元的小票，上面有他的中文名，獲得選務處通過。（林灼世供圖）
徐加儀說，在華裔市府律師邱信福辦公室的溝通幫助下，選務處決定讓她填寫補充表格，證...
徐加儀說，在華裔市府律師邱信福辦公室的溝通幫助下，選務處決定讓她填寫補充表格，證明自出生時就使用中文名。（徐加儀供圖）
選務處提供給徐加儀的家庭成員聲明表格，證明曾自出生就使用中文名。（徐加儀供圖）
選務處提供給徐加儀的家庭成員聲明表格，證明曾自出生就使用中文名。（徐加儀供圖）

華裔 舊金山 民主黨

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