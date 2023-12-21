氣象局告示 灣區多縣市留意洪水

灣區20日下大雨，國家氣象局發布洪水留意告示。(美聯社)

北加灣區 20日(周三)上午下了不少雨，讓國家氣象局NWS給包括舊金山 在內的許多個縣市發布洪水 留意(flood advisories)，灣區三大機場都出現航班延誤與取消的狀況，幸好並沒有發生重大氣候事件。

NWS的洪水告示有三種，從輕到重是「洪水留意」(flood advisory)、「洪水警戒」(flood watch)和「洪水警告」(flood warning)，因此當天早上的宣告是屬於最低的層級。舊金山市中心從20日凌晨1時到早晨7時之間，一共下了0.42吋的雨。較北邊的馬連縣和蘇諾瑪縣雨量較多，各城市大致得到0.5吋到1.25吋的雨。

早晨7時30分之前，舊金山國際機場有71個航班延誤、2個航班取消，其中數量最多的是聯合航空(United)的19班，西南航空(Southwest)有17班，天西航空(SkyWest)則有8班。到上午10時30分，延誤與取消的航班增加到165個。到上午10時30分為止，屋崙國際機場有42個航班延誤，2個航班取消。聖荷西國際機場則有28個航班延誤。

加大柏克萊位於謝拉山脈中段的測雪站發文，指出這波風暴只帶來2.4吋的雪。本季到目前為止一共得到29吋的雪，也就是每年到此時為止平均雪量的37%。

NWS沙加緬度辦公室的氣象學家史考特羅(Scott Rowe)指出，這波暖風暴主要是帶來雨水，只有海拔7000呎以上地區看到雪。聖誕節應該是乾爽的天氣，但下個星期中間時段會有比較冷的冷鋒通過灣區和三角洲地區，那時候海拔較低的地方也可能降雪。