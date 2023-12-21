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「餐廳三年被盜7次」華裔歌手唱出金山治安惡化不滿

舊金山訊
楊曉川的餐廳在三年內遭到7次搶劫，他在歌中將矛頭指向市長布里德。（取自楊曉川歌曲MV）
楊曉川的餐廳在三年內遭到7次搶劫，他在歌中將矛頭指向市長布里德。（取自楊曉川歌曲MV）

舊金山一位年輕的華裔餐廳老闆、說唱歌手發布的新歌「舊金山我們的家」（San Francisco Our Home）在華人社區得到熱議，歌曲發洩了對該市零售盜竊以及仇恨亞裔的不滿，更將矛頭指向市長布里德（London Breed）。

SF Standard報導，楊曉川（Chino Yang）是Kung Food餐廳老闆，因參加中國說唱類綜藝「中國新說唱」（The Rap of China）在華人圈出名。在歌曲的開頭，他稱自己的餐廳在三年內被盜竊七次，「我沒辦法才用說唱發洩我的不滿。」歌詞寫道。

楊曉川將城市治安的惡化歸結於城市領袖，市長布里德成為他砲轟的對象。在歌詞中寫道「現在請用你的中指對向市長」、「奸詐的政客」、「虛偽的自由主義者」。

歌曲的宣傳片引用了針對亞裔社區仇恨犯罪的新聞片段，從泰翁拉達納巴迪被推倒身亡、謝婆婆反擊襲擊者、到2歲男童Jasper Wu被流彈擊中等案件，楊曉川在歌詞中唱到「我是和黑人一起長大所以支持著BLM，但難道我們華人老人家的命就不值錢嗎，他們經常被毆打，經常被搶劫。」

土生土長的楊曉川還引用了困擾該市多年的汽車盜竊問題，警示來到舊金山的人們不要將貴重物品留在車裡。

根據此前的報導，楊曉川對於失控的盜竊感到無奈，他在餐廳外張貼了兩張英文告示，批評政府無作為，每年繳納20萬元稅款卻得不到幫助，另一張直言店中的收銀機裡沒有現金，勸盜竊者不要再「光顧」。

最後，楊曉川期望城市能夠回到20年前的樣子，舊金山依然是加州最好的城市。

截至發稿本報未獲得市長布里德回應。

舊金山 華人 亞裔

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