廢水再生 加州通過用於飲用水

加州監管機構投票允許水務機構回收廢水，並將其直接返回到向家庭、學校和企業輸送飲用水的管道中。（KTVU FOX2）

加州 監管機構19日進行投票 表決，允許水務機構回收廢水，並將其直接返回到向家庭、學校和企業輸送飲用水的管道中。

在加州，沖廁所時，水可能會流到許多地方，溜冰場的冰、滑雪場的人造雪、農田灌溉的管道中，並且即將出現在您的水杯中。

KTVU FOX2報導，對於幾十年來一直在努力為其超過3900萬居民提供可靠飲用水源的加州來說，是邁出一大步。標誌著公眾對這個問題的意見的轉變。就在20年前，這個話題引發過了強烈反對，導致類似的計畫遭到破壞。

此後，加州經歷了多次極端乾旱，其中最近一次是有史以來最乾旱的一個三年旱期，導致州水庫水位處於危低水平。

「水在加州非常寶貴。所以重複使用水相當重要，」倡導再生水的組織「加州再用水」（WateReuse California）總經理懷斯特（Jennifer West）說。

加州幾十年來一直在使用回收廢水。安大略的冰球隊就用回收廢水為其位於南加州的溜冰場製冰。太浩湖（Lake Tahoe）附近的滑雪場用回收廢水來造雪。中央山谷是全國大部分蔬菜、水果及堅果的種植地，那裡的農民用回收廢水來澆灌農作物。

但還沒有直接用於飲用水。直到橙郡經營的一個大型水淨化系統，用回收廢水來補充地下含水層。讓這些水與地下水混合數月後被抽出，再次用作飲用水。

加州的新規定將允許（但不要求）水務機構將處理後的廢水重新排回飲用水系統。加州將是繼科羅拉多州之後第二個允許這樣做的州。

這些規則要求對廢水進行所有病原體和病毒的處理，即使廢水中不含病原體和病毒。加州水資源控制委員會飲用水部門副主任玻利馬斯（Darrin Polhemus） 表示，這與常規水處理規則不同，常規水處理規則只要求對已知病原體進行處理。

事實上，這種處理非常嚴格，它去除了所有使新鮮飲用水味道良好的礦物質，這意味著它們必須在處理結束時重新添加。

玻利馬斯說：「廢水再生的飲用水與普通飲用水的品質相同，而且在許多情況下可能更好。」

在聖荷西，當地官員開放了矽谷 先進淨水中心供公眾參觀，「以便人們可以看到這是一個非常高科技的過程，可以確保水超級乾淨，」聖克拉拉谷水區供應部門的水務助理官員斯特魯維（Kirsten Struve）說。