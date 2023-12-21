山地炸彈滑板少年 控警非法抓捕拘留

今年7月間案發時，舊金山警局出動大量警力，從最初的驅離人群最終發展成大規模逮捕行動，至少113人被當場拘留。（取自警方執法紀錄）

今年7月被舊金山 警方拘捕的一夥滑板少年，於19日將市府和警長告上聯邦法庭。訴訟稱警方在一次非法的抓捕行動中，對數十名兒童實施了「長時間、非人道的戶外拘留」。

7月8日，米慎區多洛瑞斯公園（Mission Dolores Park）附近舉行了年度滑板集會「山地炸彈」（Hill Bomb），上百名滑板愛好者從高地滑下，其中大部分為未成年人。舊金山警局出動大量警力，從驅離聚集人群最終發展至大規模逮捕，至少113人被當場拘留。

在歷年的集會中，總是會有人員受傷、盜竊等案例，2020年一名騎者在下坡時超速行駛，與一滑板者相撞，最終導致騎者死亡。

訴訟是由四名13歲至17歲的未成年提起。其父母表示，警方的抓捕給孩子留下了嚴重的創傷。家長控告，一些毫無關係的路過孩子也遭到無差別的拘捕，而把一眾年輕人拘捕在寒冷的街道上一整夜，是無法接受的。

原告律師萊德曼（Rachel Lederman）稱，警方的行為過於強硬，且是過時的。她表示，封閉街道進行大規模拘捕是警方80年代常見的做法，但自那時起這種方式逐漸被拋棄。

「我不敢相信如此暴力的行為針對的是眾多未成年人，超過80名被逮捕人員不足18歲。」萊德曼說，「其中大部分為有色人種，57名為拉丁裔，20名為非裔 。」

萊德曼表示，孩子被關押數個小時，沒有食物，不能上廁所，也被禁止與父母聯繫，直到第二天早上4時才被釋放。

根據訴訟公布的細節，一些孩子懇求警員在警車后解手。附近社區的居民從窗戶上扔下水桶提供幫助，其他人則被迫直接尿在褲子裡。

「這讓孩子感到羞恥、屈辱和尷尬，並加劇了寒冷和不適。」訴訟寫到，「幾乎所有拘留青少年的法律政策都被舊金山警局拋到了九霄雲外。」

據舊金山標准報報導，警方拒絕對訴訟發表評論。市府律師辦公室的一名發言人通過郵件表示，一旦案件被受理，市府將審核訴訟並在法庭上做出回應。

在此次抓捕中，多名警員被飛來的玻璃瓶和爆竹砸傷，至少三輛路過的Muni電車被惡意塗鴉損毀。事後，舊金山警長史考特（Bill Scott）支持了抓捕行動，並稱舊金山不會容忍這樣破壞行為。

原告家長表示，儘管地檢處未對被捕少年發起實際的刑事指控，但是這仍然會對學生的升學 和職業未來產生困擾，他們希望孩子被抓捕的記錄被徹底抹除。

金山警長、米慎警局長、戰術小隊指揮官被列為被告。市府有30天進行回應。

截至發稿本報未獲舊金山警方回應。